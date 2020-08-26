Певец Бек Борбиев снял клип на свою новую песню, посвященную родине. В тексте песни есть фразы «Мекеним Кыргызстан» («моя родина Кыргызстан»), а в самом клипе мелькает логотип партии.

Борбиев загрузил клип в фейсбук под названием «Моя родина Кыргызстан» и начал продвигать его по соцсети. Более 50 тысяч пользователей посмотрели видео, а около 300 из них решили поделиться им.

Бек Борбиев #Эксклюзив! Бек Борбиевдин "Мекеним" аттуу жаңы клипи! Publicerat av Моя Родина Кыргызстан Lördag 22 augusti 2020

В клипе показаны природа и кочевая жизнь кыргызов, а начинается он с юрты, где живут пожилые супруги. После смены кадров в клипе появляются юноши на лошадях. Далее мальчик запускает бумажный самолет, на котором изображен логотип партии «Мекеним Кыргызстан» — он пролетает над всеми областями страны.

Также факты агитации можно заметить и в тексте песни. Фраза «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина Кыргызстан») звучит несколько раз.

Моя родина Кыргызстан,

За тебя в любое время жизнь отдам.

Объединились за родину,

Твои сыновья, которые держат слово.

Припев:

Мы слышали обещания, испытывали трудности,

Мы устали от старой жизни.

Выбирай новый путь, выбирай новую силу,

Моя родина Кыргызстан!

Почему это неправильно?

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года. Согласно закону, агитационные мероприятия начинаются за месяц до выборов, то есть с 4 сентября до 3 октября. Клип, агитирующий за партию «Мекеним Кыргызстан» был опубликован в интернете 23 августа.

Представитель Координационной группы оперативного реагирования Чынара Исмаилова подтвердила, что в клипе присутствует факт агитации. В скором времени рабочая группа ЦИК по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации должна рассмотреть этот факт.

«Мекеним Кыргызстан» и Матраимовы

«Мекеним Кыргызстан» считается партией, за которой стоит влиятельная семья Матраимовых. В первой десятке кандидатов этой партии числится депутат Искендер Матраимов.

Также среди кандидатов есть другие представители Матраимовых — адвокат Канатбек Азиз и журналистка Элнура Алканова. Певца Бека Борбиева также можно было заметить на съезде «Мекеним Кыргызстан».

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в своих ранних интервью намекал, что семья Матраимовых профинансировала предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Один из братьев, Раим Матраимов, ранее занимал должность заместителя председателя таможенной службы — он стал фигурантом журналистского расследования о выведении и легализации около 700 миллионов долларов через «теневых курьеров». Бизнесмен Айэркен Саймаити сообщил журналистам, что «отмывал деньги» через сеть курьеров, а покровительствовал им Раим Матраимов.

По словам Саймаити, деньги принадлежали китайскому бизнесмену Абдукадыру, который заработал их занимаясь контрабандой. После того, как они выводили деньги, Саймаити и его жена Вуфули Бумайлияму отправляли часть средств в благотворительный фонд Матраимовых — «Исмаил Ата». Саймаити был убит в ноябре 2019 года.

Подробнее с расследованием можете ознакомиться по этой ссылке. Также вы можете ознакомиться кто еще финансирует фонд имени «Исмаила Матраимова».