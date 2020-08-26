УВД Ошской области сообщило о задержании 36-летнего кара-сууйца, подозреваемого в нападении на 81-летнего мужчину.

Задержанный был водворен в ИВС. Милиция сообщил, что мужчина был трижды судим ранее, а при задержании вывихнул руку оперативнику.

Избиение 81-летнего жителя Кара-Суу произошло 14 августа, а 18 мужчина обратился в больницу. Так как избиение попало на камеры видеонаблюдения, милиции удалось установить личность нападавшего.

По версии УВД, после избиения нападавший скрылся в Бишкеке — тогда милиция сообщила об этом в СМИ. После нападавший вернулся в Кара-Суу и был задержан в собственном доме.

Так как нападавший инвалид по слуху, на суде ему предоставят сурдопереводчика. К «Хулиганству» добавят и статью «Угроза и применение насилия в отношении к представителю власти».