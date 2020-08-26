Оригинал материала опубликован в Азаттык Казахстан.

Окутанные тайной две смерти членов самой влиятельной семьи Казахстана разделяет пять с половиной лет и больше тысячи километров дистанции между двумя европейскими столицами. Объединяет — озвученные перед смертью обвинения в адрес тех, кто их «взрастил».

Рахат Алиев

В 36 он работал в руководстве налоговой полиции, в 40 стал заместителем начальника всесильной спецслужбы — комитета национальной безопасности. Врач по профессии, «парень с пронзительными зелеными глазами», в которого с первого взгляда влюбилась дочь секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана, успешно выстраивал карьеру на государственной службе. И параллельно наращивал бизнес-ресурсы: в начале 2000-х в его руках оказались сосредоточены солидные медийные, банковские, промышленные активы. Перед влиятельным зятем бывшего партийного функционера, ставшего первым лицом нового государства, которое появилось на обломках СССР, казалось, открыты любые двери.

Но финал его жизни — Йозефштадт. Тюрьма в Вене, в которой он ждал суда по предъявленным на родине обвинениям и в камере которой, он, по официальной версии, совершил в феврале 2015 года суицид.

Айсултан и Нурсултан Назарбаевы

Другая история — тоже с блестящим началом и трагическим финалом. Выпускник престижной королевской военной академии в Британии, в 20-летнем он возрасте зачислен в штат главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В 27 лет он заместитель руководителя национальной федерации футбола.

В 29 его нашли мертвым в Лондоне. Причина смерти, как сообщат, остановка сердца.

Оба — члены самой богатой и самой влиятельной семьи в Казахстане. Первый — муж Дариги Назарбаевой, старшей дочери правившего страной 30 лет Нурсултана Назарбаева, второй — ее сын.

И муж, и сын в последние месяцы своей жизни станут жесткими критиками системы, которая их «взрастила». И нанесут сильнейшие удары по «елбасы» — «отцу нации», культ которого заботливо холили и тщательно лелеяли десятилетями.

Рахат Алиев и Нурсултан Назарбаев беседуют в резиденции президента в 2001 году. Фото из книги Рахата Алиева «Крестный тесть».

Были на коне, стали изгоями

На заре нулевых казахстанский бизнес жаловался на «наезды» президентского зятя, оппозиция — на репрессии, пресса — на давление. На всё это «закрывались глаза». До тех пор, пока обласканный властью родственник не попал в 2007 году в немилость к Назарбаеву: по версии зятя — из-за своих политических амбиций, по словам тестя — из-за преступлений.

Укрывшись за границей, Рахат Алиев обвинял отца своей жены в коррупции. Выкладывал аудиозаписи прослушек высокопоставленных персон, представлявшие их не в лучшем свете. Издал книгу «Крестный тесть», приоткрывшую завесу тайны над тщательно охраняемой личной жизнью правителя Казахстана. «Документальную повесть» Алиева в Казахстане запретили как «раскрывающую тайну переписки и телефонных разговоров» и «разглашающую государственные секреты». Самого Алиева заочно развели с женой, заочно же приговорили к длительному тюремному сроку, назвав виновным в попытке переворота, похищениях людей, убийствах.

Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева \ Reuters

После грандиозного скандала с мужем старшая дочь президента Дарига Назарбаева сойдет с политической сцены. Но вернется вновь в 2012-м, став депутатом, а через семь лет, когда ее отец решит отдалиться немного в тень и оставит пост президента, она займет пост спикера верхней палаты парламента. Просидит в этом кресле 13 месяцев и уйдет после другого скандала — связанного с сыном.

Айсултан Назарбаев заявит, что у него есть доказательства многомиллиардной коррупции вокруг продажи казахстанского газа, в которую вовлечены члены его семьи. Молодой человек расскажет журналистам о некой магии и колдовстве, к которым, по его утверждению, прибегает его мать, пожалуется на принудительный развод с женой, дочерью состоятельного бизнесмена. В конце концов на своей странице в фейсбуке Айсултан напишет, что его мать «всегда держала деда на крюке из-за того, что я его сын».

И хоть апологет политического режима и в то время министр информации Казахстана Даурен Абаев назовет эти заявления Айсултана «фантазией» наркозависимого — в пристрастии к наркотикам внук Назарбаева признался еще в 2017 году, а в 2019-м лондонский суд обязал его пройти лечение в наркологической клинике, — имидж семьи и ее главы уже пострадал.

Айсултан Назарбаев \ Инстаграм

В стране с закрытой политической системой и непрозрачными действиями политического руководства информация о процессах на самом верху не может не будоражить общественное мнение, считает политолог Димаш Альжанов, активист оппозиционного молодежного движения «Oyan, Qazaqstan».

— Любая инсайдерская информация о членах семьи Назарбаева или о сделках, совершенных членами семьи, будут вызывать в обществе большой интерес. Даже если это было сказано от лица Айсултана, страдавшего от наркозависимости. При этом в обществе уже нет иллюзий относительно репутации семьи Назарбаевых, — говорит Альжанов.

История (не) повторяется дважды?