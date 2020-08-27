Замглавы минздрава Нурболот Усенов, что за прошедшие сутки в Кыргызстане у двух медиков выявили COVID-19.

По одному случаю зафиксировали в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

При этом из стационаров с выздоровлением выписали 7 медработников, а из домашней изоляции — 12 медиков.

Общее количество заражений среди медиков достигло 3 116 случаев, при этом выздоровели 2 409 медработников, а скончались более 70.

Зараженным медикам и семьям скончавшихся медработников из-за заражения COVID-19, полагаются выплаты в 200 тысяч и миллион сомов. При этом кому выплатят, а кому нет, решает специальная комиссия.

Пока минздрав отчитался о выплаченных компенсациях более 40 медикам.

Официально минздрав подтвердил смерть 73 медработников, однако с тех пор скончались еще несколько специалистов. «Клооп» ведет альтернативный список памяти — в нем 77 человек.

В Кыргызстане за время пандемии выявили 43 459 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 37 492 пациента. Умерли согласно пересмотренной статистике минздрава 1 058 человек.