Свердловский райсуд 18 августа вынес приговор экс-министру здравоохранения Динаре Сагынбаевой и экс-заместителю спецпрокурора Кубатбеку Жуматаеву по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом Бишкекский горсуд сообщил «Азаттыку».

Сагынбаеву и Жуматаева признали виновными в соучастии в коррупции, но из-за сделки со следствием каждого из них оштрафовали на 260 тысяч сомов.

13 августа этот же райсуд вынес приговор 10 фигурантам дела, также заключившим сделку со следствием:

Лаборантка Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева приговорили к штрафу 300 тысяч сомов.

Бишкекский горсуд 14 августа оставил в силе приговор Первомайского райсуда бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в виде 11 лет лишения свободы. Атамбаева признали виновным по статье «Коррупция», конфисковали имущество и лишили госнаград..

Бывшую главу отдела правового обеспечения аппарата президента Индиру Джолдубаеву обвинили в злоупотреблении полномочиями и оштрафовали на пять миллионов сомов.

Врача Абдухалима Раимжанова обвинили в укрывательстве преступления, но из-за истечения срока давности не осудили.

Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева осудили на два года за «соучастие в коррупции». Его освободили в зале суда, так как он уже отсидел этот срок.

В незаконном освобождении Азиза Батукаева всего обвиняются 19 человек. Из них на сделку со следствием пошли 14 обвиняемых, один уехал из страны. По этому делу также проходит бывшая генпрокурор Аида Салянова.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш.

При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.

«Батукаев черный, а мы красные». История освобождения «вора в законе», как она изложена в материалах уголовного дела против бывшего президента Кыргызстана