Акылбек Жапаров и Каныбек Иманалиев

Действующие депутаты парламента Акылбек Жапаров и Каныбек Иманалиев не будут представлять партию «Мекеним Кыргызстан» на выборах в парламент.

Ранее сообщалось, что Жапаров и Иманалиев будут в списках этой партии. На странице партии в фейсбуке 13 августа были опубликованы фотографии заседания, в котором участвовали депутаты.

Позже в интервью «Азаттык» депутат Иманалиев заявил, что вообще не будет участвовать в парламентских выборах. От какой партии на выборы пойдет Акылбек Жапаров пока неизвестно.

Ранее председатель «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров сообщил «Азаттык», что в их партию вступил бывший лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

Жапаров пришел в парламент в 2015 году от политпартии «Бир Бол», а Иманалиев представлял в Жогорку Кенеше политобъединение «Ата Мекен».

Выборы в парламент Кыргызстана назначены на 4 октября. Сейчас, по данным ЦИК, на выборах имеют право участвовать 15 партий. Ни одна из партий не представила общественности полные списки кандидатов в парламент. Политобъединения ограничились лишь тем, что представили своих основных кандидатов, поэтому сейчас точно неизвестно, от какой партии пойдет на выборы тот или иной политик.