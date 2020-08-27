Член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова на своей странице фейсбук рассказала, что из эфира телеканала ЭлТР по «настоянию» ЦИК вырезали программу радио «Азаттык» — «Эксперттер талдайт».

По ее словам, такое решение приняли по требованию юристов и члена ЦИК Кокуль Ариповой.

«Насколько мне известно, узрели агитацию в программе, посвященной теме приема списка кандидатов от партии “Кыргызстан”», — написала она.

Абдрахматова считает такое решение нарушением нескольких законов, в том числе закона о выборах и «О гарантиях и свободе доступа к информации».

«Я позвонила Ариповой и спросила, на каком основании идет запрет, и т.д. Она объяснила, что Абдыжапар Бекматов [заместитель председателя ЦИК] дал ей поручение проверить эту программу, для чего она затребовала ссылку от “Азаттык” и передала юристам», — написала Абдрахматова.

Другая член ЦИК Гульнара Джурабаева в интервью Kaktus.Media сказала, что избирательная комиссия не может вмешиваться в контент, а должена давать свою оценку уже постфактум.

«СМИ и те, кто создавал продукт, должны нести ту ответственность, которая предусмотрена нашим законодательством», — считает она.

Она добавила, что из-за сложившейся ситуации ЦИК разработает алгоритм, согласно которому члены комиссии не будут давать предварительную оценку по выпускаемому контенту.

Хотя программу и вырезали из эфира ЭлТР, она находится в открытом доступе на сайте «Азаттык».

В ней обсуждают скандал вокруг партии «Кыргызстан», которой решили вернуть документы — вероятно, что она не сможет участвовать в выборах.

Агитацию в той или иной форме можно увидеть на некоторых кыргызских телеканалах, где показывают хвалебные ролики о «Биримдике». А Бек Борбиев выпустил клип с эмблемой партии «Мекеним Кыргызстан».

ЦИК принял решение вернуть документы партии «Кыргызстан» 25 августа. Тогда за такое решение проголосовали восемь членов комиссии и один был против.

Свое решение члены комиссии вынесли после разгоревшегося скандала вокруг подачи документов партии в ЦИК, так как «Кыргызстан» опоздал с подачей документов до 18:00 часов.

В итоге избирательная комиссия 25 августа решила, что партия «Кыргызстан» предоставила документы для регистрации через «ненадлежащее лицо» и вернула их обратно.

Фото на главной скриншот из программы «Азаттык» — «Эксперттер талдайт».