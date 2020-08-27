Оригинал материала опубликован в Hromadske. Текст Марии Романенко.
Пока большинство цивилизованного мира, включая страны бывшего Советского Союза, двигалось вперед, Беларусь застыла почти на три десятилетия с одним лидером, оставшись без существенных положительных изменений.
Этим лидером стал Александр Лукашенко, который с 1994 года шесть раз побеждал на президентских выборах, в последний раз — 9 августа 2020 года. Но многие люди считают, что настоящую победу, без фальсификаций, Лукашенко одержал лишь раз — в 1994.
Кроме политического застоя в Беларуси продолжался застой гендерный. Хотя дискриминация по полу в стране запрещена законом, Всемирный банк говорит, что белорусских женщин назначают на руководящие должности в два с половиной раза реже, чем мужчин. А за выполнение той же работы им платят значительно меньше.
В президентской администрации женщины время от времени занимают руководящие должности, но часто, по мнению правозащитников, это происходит для создания фасада реальной ситуации, которая гораздо печальнее.
Но, несмотря на это, именно женщины стали двигателем изменений во время многотысячных протестов в августе 2020 года после выборов президента, официальные результаты которых не признали ЕС и Великобритания. Рассказываем, как и почему это произошло.
Женское трио против диктатора
Когда перед последними президентскими выборами Лукашенко начал борьбу с политическими конкурентами, в Беларуси возникло невиданное протестное движение во главе с тремя женщинами. Две из них — Светлана Тихановская и Вероника Цепкало — начали появляться в публичном пространстве, когда их мужьям запретили баллотироваться.
Позже мужа Тихановской арестовали вместе с другим кандидатом — банкиром Виктором Бабарико. Руководитель политической кампании Бабарико, Мария Колесникова, объединилась с Тихановской и Цепкало, чтобы побороть «последнего диктатора Европы».
Вместе они создали кампанию, которая охватила всю страну и вселила надежду на демократические изменения.
Хотя патриархальные настроения глубоко укоренились в бывшей советской стране, Беларусь тепло приняла это женское трио. А Тихановскую, которая выступила кандидатом от оппозиции, стали называть «белорусской Жанной д’Арк».
В ответ на усиление оппозиции от женщин режим Лукашенко начал мизогинистическую (женоненавистническую — ред.) кампанию против политических активисток, которая включала домогательства, угрозы сексуальным насилием и тем, что социальные службы заберут их детей.
По данным Amnesty International, в юго-восточном городе Гомель одной активистке угрожали изнасилованием прямо в отделении милиции. А 20 июня Лукашенко заявил, что если женщину выберут президентом, она «упадет, бедняга».
Однако все эти усилия не смогли подавить движение поддержки кандидатуры Тихановской, что нарастало по всей стране — хоть она и говорила, что не имеет политических амбиций, а идет на выборы только ради мужчин, которые не смогли принять участие в выборах.
Политическая программа Тихановской задевала коррупцию и слабую реакцию Лукашенко на пандемию COVID-19. Но ее главная цель — сделать выборы в Беларуси свободными и честными. Этого страна не видела на протяжении десятилетий.
Задержания, пытки и противостояния
С начала протестов тысячи людей (вероятно по приказу лидера страны) были задержаны, избиты и подвергнуты пыткам. По меньшей мере двое погибли от рук милиции, сотни получили ранения, десятки пропали без вести.
С тех пор Тихановская и Цепкало были вынуждены покинуть Беларусь. Несмотря на это их поддержка на национальном уровне продолжает расти.
В частности на прошлой неделе сотни женщин, одетых в белое, сформировали живые цепи в Минске в знак протеста против насилия со стороны ОМОН на митингах.
hromadske было рядом, когда они стояли длинными, в основном молчаливыми колоннами.
«Верим, можем, победим!» — скандировали участники протестов. Прохожие поднимали руки вверх и показывали знак «победа». Этот жест — сжатый кулак и форма сердца — стали символикой оппозиционной кампании.
Милиция пыталась разогнать митинг, но угрозы их заглушили сигналы автомобилей, которые звучали в поддержку протестующих. Женщины пытались подарить милиции розы, но офицеры не принимали цветов.
Среди митингующих была и Екатерина. Она сказала, что вышла на улицу, потому что пришло время женщин.
«Многих моих знакомых забрали в каталажку, — сказала она. — Я не знаю, где они сейчас. Никто не отвечает, нет телефонов. Если мужиков забрали, то мы будем с женщинами здесь».
Готова управлять нацией
Белорусские протесты в основном безлидерные. Колесникова — единственная из трех женщин, которая осталась в Беларуси. На прошлых выходных она призвала работников милиции и государственных служащих присоединиться к протестам, пишет The Guardian.
Снимки военных и милиционеров, которые выбрасывают униформу в мусорник, заполонили социальные сети. Команда Тихановской публично поддержала тех, кто покидает службу, сказав, что они смогут работать в «новой, свободной Беларуси».
Из Литвы, куда оппозиционный кандидат выехала после угроз на родине, Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь.
«Вы отдали мне свои голоса, я очень ценю это. Мы все хотим выйти из бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад», — сказала бывшая учительница в шестиминутном видео, опубликованном 16 августа.
«Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период как национальный лидер для того, чтобы страна успокоилась и восстановила нормальный ритм. Чтобы мы освободили политических заключенных и быстро подготовили законодательную базу и необходимые условия для организации новых президентских выборов — реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут однозначно приняты мировым сообществом».