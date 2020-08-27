Женское трио против диктатора

Когда перед последними президентскими выборами Лукашенко начал борьбу с политическими конкурентами, в Беларуси возникло невиданное протестное движение во главе с тремя женщинами. Две из них — Светлана Тихановская и Вероника Цепкало — начали появляться в публичном пространстве, когда их мужьям запретили баллотироваться.

Позже мужа Тихановской арестовали вместе с другим кандидатом — банкиром Виктором Бабарико. Руководитель политической кампании Бабарико, Мария Колесникова, объединилась с Тихановской и Цепкало, чтобы побороть «последнего диктатора Европы».

Вместе они создали кампанию, которая охватила всю страну и вселила надежду на демократические изменения.

Хотя патриархальные настроения глубоко укоренились в бывшей советской стране, Беларусь тепло приняла это женское трио. А Тихановскую, которая выступила кандидатом от оппозиции, стали называть «белорусской Жанной д’Арк».

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вбрасывает свой бюллетень для голосования во время президентских выборов в Минске, Беларусь, 9 августа 2020 года



Фото: EPA / MARINA SEREBRYAKOVA

В ответ на усиление оппозиции от женщин режим Лукашенко начал мизогинистическую (женоненавистническую — ред.) кампанию против политических активисток, которая включала домогательства, угрозы сексуальным насилием и тем, что социальные службы заберут их детей.

По данным Amnesty International, в юго-восточном городе Гомель одной активистке угрожали изнасилованием прямо в отделении милиции. А 20 июня Лукашенко заявил, что если женщину выберут президентом, она «упадет, бедняга».

Однако все эти усилия не смогли подавить движение поддержки кандидатуры Тихановской, что нарастало по всей стране — хоть она и говорила, что не имеет политических амбиций, а идет на выборы только ради мужчин, которые не смогли принять участие в выборах.

Политическая программа Тихановской задевала коррупцию и слабую реакцию Лукашенко на пандемию COVID-19. Но ее главная цель — сделать выборы в Беларуси свободными и честными. Этого страна не видела на протяжении десятилетий.

Женщины и мужчины держат флаги во время протеста на следующий день после президентских выборов в Минске, Беларусь, 10 августа 2020 года



Фото: EPA / YAUHEN YERCHAK Девушка, которая пострадала во время акции протеста после закрытия избирательных участков на выборах президента, Минск, Беларусь, 9 августа 2020 года



Фото: EPA Милиционеры задерживают протестующих во время акций протеста через день после белорусских выборов президента в Минске, Беларусь, 10 августа 2020 года



Фото: EPA / YAUHEN YERCHAK Белорусский военный спецназ задерживает людей во время протеста после президентских выборов, Минск, Беларусь, 11 августа 2020 года



Фото: EPA / TATYANA ZENKOVICH Митинг женщин в поддержку задержанных и раненых участников протестов, вспыхнувших после президентских выборов, Минск, Беларусь, 12 августа 2020 года



Фото: EPA / TATYANA ZENKOVICH Митинг женщин в поддержку задержанных и раненых участников протестов, вспыхнувших после президентских выборов, Минск, Беларусь, 12 августа 2020 года



Фото: EPA / TATYANA ZENKOVICH

Задержания, пытки и противостояния

С начала протестов тысячи людей (вероятно по приказу лидера страны) были задержаны, избиты и подвергнуты пыткам. По меньшей мере двое погибли от рук милиции, сотни получили ранения, десятки пропали без вести.

С тех пор Тихановская и Цепкало были вынуждены покинуть Беларусь. Несмотря на это их поддержка на национальном уровне продолжает расти.

В частности на прошлой неделе сотни женщин, одетых в белое, сформировали живые цепи в Минске в знак протеста против насилия со стороны ОМОН на митингах.

hromadske было рядом, когда они стояли длинными, в основном молчаливыми колоннами.

Женщины собираются возле Комаровского рынка в Минске в знак протеста против насилия на митингах, 12 июня 2020 года



Фото: Татьяна Безрук / hromadske

«Верим, можем, победим!» — скандировали участники протестов. Прохожие поднимали руки вверх и показывали знак «победа». Этот жест — сжатый кулак и форма сердца — стали символикой оппозиционной кампании.

Милиция пыталась разогнать митинг, но угрозы их заглушили сигналы автомобилей, которые звучали в поддержку протестующих. Женщины пытались подарить милиции розы, но офицеры не принимали цветов.

Среди митингующих была и Екатерина. Она сказала, что вышла на улицу, потому что пришло время женщин.

«Многих моих знакомых забрали в каталажку, — сказала она. — Я не знаю, где они сейчас. Никто не отвечает, нет телефонов. Если мужиков забрали, то мы будем с женщинами здесь».

Белорусские женщины носят плакаты с надписью «Женщины не сдались, а ты?» во время митинга в поддержку белорусской оппозиции, протестующей против результатов президентских выборов и жестокости милиции, Минск, Беларусь, 21 августа 2020 года



Фото: EPA

Готова управлять нацией

Белорусские протесты в основном безлидерные. Колесникова — единственная из трех женщин, которая осталась в Беларуси. На прошлых выходных она призвала работников милиции и государственных служащих присоединиться к протестам, пишет The Guardian.

Снимки военных и милиционеров, которые выбрасывают униформу в мусорник, заполонили социальные сети. Команда Тихановской публично поддержала тех, кто покидает службу, сказав, что они смогут работать в «новой, свободной Беларуси».

Из Литвы, куда оппозиционный кандидат выехала после угроз на родине, Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь.

«Вы отдали мне свои голоса, я очень ценю это. Мы все хотим выйти из бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад», — сказала бывшая учительница в шестиминутном видео, опубликованном 16 августа.

«Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период как национальный лидер для того, чтобы страна успокоилась и восстановила нормальный ритм. Чтобы мы освободили политических заключенных и быстро подготовили законодательную базу и необходимые условия для организации новых президентских выборов — реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут однозначно приняты мировым сообществом».