Президент Сооронбай Жээнбеков 27 августа подписал указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Награды вручат медработникам «за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Всего медалью «Данк» наградят девять медработников. Также присвоят почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики» 21 человеку и 60 медработникам вручат Почетные грамоты.

Полный список медработников, которых наградят можно посмотреть здесь.

Медработникам, которые непосредственно работали в очагах, «красных зонах» и лечили людей COVID-19 власти выплачивают компенсации. Также правительство обещало выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов медработникам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших медработников с СOVID-19 имеют право получить от государства 1 млн сом. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

На 27 августа COVID-19 подтвердили у 3 116 медиков, из которых выздоровели 2409 медработников. Более 70 медиков скончались.