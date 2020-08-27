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Туристическая компания «Пик Ленина 7134» почти полгода не платит арендную плату за здание, расположенное по улице Алиева 153 в городе Ош. На данный момент там находится штаб партии «Биримдик». Об этом журналисту «Кактуса» сообщили в Управлении муниципальной собственности.

Договор аренды был заключен 13 марта на 5 лет, а подписали его директор турфирмы Бакай Мизамов и руководитель УМС при мэрии города Ош. Согласно договору, арендатор должен был выплачивать по 77 431 сомов в месяц.

Однако Мизамов платил за аренду лишь раз — 50 тысяч сомов в феврале. По состоянию на 12 июля сумма долга составляет 309 724 сомов. УМС несколько раз отправляла арендатору письмо с требованием оплатить долг, однако результатов это не принесло. Сотрудники УМС планируют обратиться в суд.

Пресс-секретарь «Биримдик» Адилет Султаналиев сообщил «Клоопу», что партия взяла здание в субаренду у компании «Пик Ленина 7134».

«В настоящее время штаб партии не имеет никаких задолженностей перед арендодателем [“Пик Ленина 7134”] и все платежи осуществляет своевременно. Во взаимоотношения арендодателя с УМС города Оша штаб не вмешивается и не имеет информации о какой-либо его задолженности перед муниципалитетом», — сказал Султаналиев.

Связаться с директором компании «Пик Ленина 7134» не удалось.

Раньше в этом здании располагался Ошский городской центр госсанэпиднадзора. Почти год назад служба решила переехать в здание Ошской областной СЭС «из-за отсутствия условий».

«Биримдик» считается «партией власти». Ранее журналисты стали свидетелями, как в Ошском штабе партии собирались руководители муниципальных служб и ректора некоторых местных вузов.