Административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» и признал недействительным решение ЦИК о недопущении политобъединения к парламентским выборам.

ЦИК 25 августа вернул документы партии из-за нарушений при регистрации — бумаги предоставило «ненадлежащее лицо». «Кыргызстан» же считает, что документы были поданы в срок, а ЦИК нарушила закон, вернув их.

По словам члена партии «Кыргызстан» Таланта Мамытова, решение суда означает, что теперь они могут участвовать в выборах.

Как пишет информагентство 24.kg, на суде представители партии объяснили, что уполномоченная «Кыргызстана» Эльвира Абильдиева 24 августа «слегла с неврологическим приступом», а уполномоченный по финансам партии был в Сокулуке. Поэтому документы в ЦИК отнес член секретариата партии.

Юристы «Кыргызстана» заявили, что члены рабочей группы ЦИК не просили у представителя доверенности и удостоверения личности, а просто приняли документы.

В качестве доказательства того, что представитель принес документы вовремя, юристы предложили учесть запись в журнале посещений ЦИК и камеры наблюдения.

Партия «Кыргызстан» просила админсуд признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.

В ответ судья Досмамбетова сказала, что админсуд не имеет полномочий обязать ЦИК регистрировать партии, однако признала недействительным решение о возврате документов партии.

Центризбирком утверждал на заседании, что при оформлении доверенности от уполномоченного лица по выборам была нарушена статья 203 Гражданского кодекса, так как отсутствовала доверенность.

Представители ЦИК ссылаются на то, что была нарушена 4 часть 60 статьи закона «О выборах президента и депутатов парламента» — в ней говорится о назначении уполномоченного представителя партии по выборам.

Во время судебного слушания у здания суда собрались сторонники и противники решения ЦИК. В соцсетях было опубликовано видео, на котором сторонников партии «Кыргызстан» подвозят к месту событий на автобусах.

По подсчетам журналистов, там собралось около 200 человек. Митингующие скандировали «Маями, кетсин!» и «Чимкирик, кетсин!».

Также в Токмоке сторонники партии «Кыргызстан» вышли поддержать ее на митинг. Люди в футболках с логотипом партии скандировали: «Мы против решения ЦИК!». В руках они держали плакаты с надписями: «Мы не нарушали закон», «Требуем справедливого суда», «Мы за честные выборы».

Недопущение партии до выборов

ЦИК вернула документы «Кыргызстану» после того, как ряд партий и активистов заявили, что регистрация партии была незаконной.

Они заявили, что представитель «Кыргызстана» принес документы в ЦИК после 18:00, тогда как все партии должны были сдать документы 24 августа до 18:00. По требованию активистов и членов других партий, члены ЦИК показали запись видеокамер наблюдения.

На них было запечатлено, что представитель «Кыргызстана» вошел в здание в 18:01, но в журнале посещений время его прибытия было исправлено на 17:59. Позже члены ЦИК сказали, что часы на камерах наблюдения спешат на 13 минут.

В итоге на заседании ЦИК, партию «Кыргызстан» обвинили не в опоздании со сдачей документов, а в их передаче «ненадлежащим лицом». Тогда уполномоченная представительница «Кыргызстана» по выборам Эльвира Абильдиева сообщила, что не смогла сдать документы сама из-за плохого самочувствия и подозрения на коронавирус. Вместо нее документы в ЦИК принес ее однопартиец Аманкул, у которого «была доверенность от ее имени».