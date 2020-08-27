Правозащитница Бурул Макенбаева опубликовала подтверждение о получении документов от партии «Мекеним Кыргызстан» для участия в выборах в парламент. Бумага была датирована 24 августа, подписана в 17:10 — в ней упоминалось, что «Мекеним Кыргызстан» сдала в ЦИК три документа. По словам Макенбаевой, партия должны была сдать семь документов, но не уточняется, каких именно.

Клара Сооронкулова: В 17.10 Мекеним Кыргызстан сдал только 3 из 7 требумых документов Опубликовано Burul Makenbaeva Среда, 26 августа 2020 г.

Согласно закону о выборах, партии должны передать в ЦИК решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, форму списка кандидатов в депутаты и документ, подтверждающий внесение избирательного залога — и в подтверждении упомянуты именно они.

Kaktus.Media опубликовал уведомление от самой партии к ЦИК — в нем, кроме вышеперечисленных документов, упоминаются и «иные документы». Уведомление датировано 23 августа, а что имеется в виду под «иными документами» — не уточнятся.

По словам кандидатки от «Мекеним Кыргызстан» Эли Алкановой, партия сдала все необходимое для участия в выборах.

«Перечислите какие документы якобы «Мекеним» не сдал? Сейчас другие партии будут сочинять и всякое придумывать и писать про нас. Они даже не могут перечислить, какие документы мы якобы недосдали, лишь бы писать. Дали им соцсеть, дали им аккаунты, пишут что им в голову взбредет», — сказала она в интервью «Клоопу».

В ЦИК не смогли ответить, были ли сданы все необходимые документы, но, по закону, после получения уведомления о получении документов от ЦИК у партии есть время до окончательной сдачи документов.

«Статья 61, часть третья Конституционного закона о выборах — там написано, что в течение 48 часов с момента получения уведомления партия может предоставить исправленные документы в ЦИК», — сказали в Центризбиркоме. Так как уведомление было выдано 24 августа, следующие 24 часа уйдут на проверку документов от партий, и вечером 27 будет известно, успели ли партии досдать все документы.

По закону партиям могут отказать в участии в выборах, если они так и не предоставят документы, необходимые для регистрации списка кандидатов или не будут соблюдать порядок выдвижения, если кандидат будет зарегистрирован в другой партии или будет гражданином другого государства.

Еще одна причина для отказа — несоздание политической партией своего избирательного фонда.

Вопросы к документам «Мекеним Кыргызстан» возникли после скандала с партией «Кыргызстан». ЦИК приняла решение о возврате документов для регистрации от партии «Кыргызстан», потому что их предоставило «ненадлежащее лицо», что считается нарушением закона. Партия обжалует это решение в суде. Кроме того, партию подозревали в том, что она опоздала с предоставлением документов.

«Мекеним Кыргызстан» — партия, которую называют вероятным лидером выборов и связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Один из кандидатов партии — депутат Искендер Матраимов.

Матраимовы не раз фигрировали в антикоррупционных расследователях. Семья судится из-за одного из расследований с журналистами. Клан состоит и депутата и его братьев, влиятельных чиновников. Наибольшим влиянием наделяют раима матраимова, бывшего зампреда таможни и фигуранта расследований о контрабанде.