«Актив» не внесла в установленные законом сроки 5 миллионов сомов для избирательного залога. ЦИК в ближайшее время рассмотрит вопрос участия партии парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

«Партия “Актив” сдала документы своих кандидатов, только у них избирательного залога не было. Рабочая группа, когда рассмотрит все партии. вынесет решение о регистрации или о не регистрации. {…} До 24 августа, партии должны были сдать необходимые документы. Регистрация будет до 4 сентября. Ещё ни одна партия не считается зарегистрированной или незарегистрированной», — отметили в ЦИК.

До этого произошел скандал с партией «Кыргызстан». ЦИК приняла решение о возврате документов для регистрации от партии «Кыргызстан», потому что их предоставило «ненадлежащее лицо», что считается нарушением закона. Партия обжалует это решение в суде.

ЦИК в течение 10 календарных дней должен проверить документы на соответствие законам, затем либо зарегистрировать список кандидатов партии, либо отказать в регистрации. При отказе от регистрации партия сходит с предвыборной гонки.

4 сентября начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.