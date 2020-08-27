В административном суде Бишкека судья Чолпон Досмамбетова рассматривает жалобу партии «Кыргызстан» на ЦИК, которая не допустила политобъединение к парламентским выборам. У здания суда собрались сторонники политобъединения, журналистов не пропускают внутрь помещения.

ЦИК 25 августа решила, что партия «Кыргызстан» предоставила документы для регистрации в комиссию через «ненадлежащее лицо» и вернула их политобъединению.

Медиаэкпертка Гульнура Торалиева вела прямую трансляцию на фейсбуке снаружи здания суда.

В телеграм-канале СейчасKG опубликовали видео, на котором видно, как сторонников партии «Кыргызстан» привозят к зданию суда в автобусах.

Информагентство 24.kg пишет, что кроме представителей партии «Кыргызстан», к суду подошли члены политобъединения «Чон Казат». Они призывают людей не поддаваться провокации.

Журналист Kaktus.media передает, что на улице сторонники партии скандируют лозунги в их поддержку. Сотрудники милиции следят за порядком у здания суда. По подсчетам журналиста, там собралось около 200 человек.

В прямой трансляции «Азаттыка», член «Кыргызстана» Талант Мамытов сказал, что уверен на 100% в том, что партия будет участвовать в выборах, потому что у него есть «доказательства их правоты», а он верит в демократический суд.

Также во время трансляции лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова рассказала, что решение ЦИК оказалось «сырым», потому что рассматривалось только одно нарушение со стороны партии «Кыргызстан». Она планирует обратиться с просьбой рассмотреть все остальные нарушения во время регистрации документов в ЦИК.

Что случилось?

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев обещал обжаловать решение Центризберкома в судебном порядке после того, как комиссия поддержала предложение рабочей группы не допускать партию к выборам.

Такое решение рабочая группа приняла после возмущений и протестов представителей других партий и активистов о том, что ЦИК незаконно зарегистрировал политобъединение «Кыргызстан». Они утверждали, что представитель партии «Кыргызстан» опоздал с подачей документов в ЦИК.

Однако ЦИК на заседании обвинил партию не в опоздании, а в том, что документы предоставил не уполномоченный представитель политобъединения.

Позже выяснилось, что официальная уполномоченная партии «Кыргызстан» Эльвира Абильдиева не смогла подать документы из-за плохого самочувствия и подозрения на COVID-19. Вместо нее документы подал член партии Аманкул, у которого была доверенность от ее имени.