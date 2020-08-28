Минздрав сообщил о 128 новых зараженных коронавирусной инфекцией.

27 зараженных в Джалал-абадской области, 24 в Иссык-Кульской, 21 в Баткенской. В Бишкеке вирус подтвердили у 18 человек, в Ошской области у 14, в Чуйской у 12. Шесть новых зараженных в Таласской области, по три в Оше и Нарынской области.

Среди новых зараженных есть медработники — семь человек. Это три специалиста в Джалал-Абадской области, два медика Баткенской области и по одному в Бишкеке и Чуйской области.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 234 человека — 104 из них в Бишкеке. 32 человека выписаны в Джалал-Абадской области, 25 в Ошской, 22 в Иссык-Кульской, 20 в Чуйской. Также выписаны 14 человек в Баткенской области, 10 в Оше, четыре в Таласской и трое — в Нарынской области.

В том числе выписаны из больниц четыре медработника.

За сутки минздрав не зафиксировал смерти пациентов с COVID-19.

Всего за пять месяцев пандемии число заражений достигло 43 587 случаев, из которых выздоровели 37 726, скончались 1058 человек — раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.