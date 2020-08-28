Депутаты Алтынбек Жунус уулу и Данияр Толонов

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 28 августа сообщила, что Алтынбек Жунус уулу и Данияр Толонов добровольно сдали свои мандаты депутатов Жогорку Кенеша.

ЦИК прекратила их полномочия и теперь их удостоверения признаны недействительными.

Ранее Алтынбек Жунус уулу состоял в партии «Онугуу-Прогресс», а затем вступил в партию «Республика», чтобы принять участие в парламентских выборах.

Данияр Толонов — депутат от партии «Кыргызстан», от нее же он и идет на выборы.

В преддверии парламентских выборов многие депутаты сдают свои мандаты, чтобы принять участие в выборах, вступив в другие политобъединения или же снова пойти от своей партии.

На предстоящих выборах в парламент примут участие 15 партий. Однако ситуация вокруг партии «Кыргызстан» остается до конца не решенной. 25 августа ЦИК вернул документы партии по причине подачи документов «ненадлежащим лицом». В самом «Кыргызстане» подали в суд, так как посчитали, что ЦИК нарушила закон, вернув документы.

Позже 27 августа административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» и признал решение ЦИК о недопущении партии к парламентским выборам недействительным.

Член партии Талант Мамытов заявил, что, согласно решению суда, «Кыргызстан» может принять участие в выборах. Но ЦИК планирует обжаловать это решение в Верховном суде.

Парламентские выборы назначены на 4 октября, а официальный месяц агитации начнется 4 сентября. В предвыборной гонке примут участие 15 политических партий.