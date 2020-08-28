Фото: Мэрия Бишкека.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева на брифинге 28 августа сообщила, что все дневные и ночные стационары Бишкека законсервированы до второй волны COVID-19. По её словам, всё оборудование и мебель прошли дезинфекцию и кварцевание.

«Для подготовки к возможной волне и в случае роста заболеваемости коронавирусом и пневмонией, Бишкек готов снова открыть стационары, в том числе на базе центров семейной медицины столицы», — сказала Мозгачева.

И.о начальника лечебного управления минздрава Нургуль Ибраева сообщила в интервью «Клоопу», что по приказу ведомства, дополнительно развернутые стационары должны быть законсервированы не только в Бишкеке, но и по всей республике.

«С начала августа в связи со стабилизацией ситуации с пневмонией и COVID-19 поэтапно закрываются все дополнительно развернутые стационары. Остаются пока открытыми те, в которых долечиваются пациенты. Обычные стационары продолжают работу в прежнем режиме», — сказала Ибраева.

Из-за резкого увеличения числа заражённых COVID-19 и нехватки мест в больницах правительство Кыргызстана в июле открыло дневные и ночные стационары для лечения легкой и средней форм ОРВИ и пневмонии. Одна из целей была разгрузить клиники и оказать медпомощь пациентам, у которых болезнь пока протекает на ранних стадиях.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом впервые сообщил об открытии дневных стационаров в Бишкеке 4 июля.

По всей стране всего были развернуто 848 дневных и ночных стационаров. Из них в Бишкеке были открыты 13 дневных и 3 ночных стационара на 1173 койко-мест.

На 28 августа в Кыргызстане известно уже 43 587 случаях заражения COVID-19. Вылечились 37 726 человек, умерли 1058.За последние двое суток в Кыргызстане не зарегистрировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом.