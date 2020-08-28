В парке «Победы» в городе Каракол Иссык-Кульской области построят общественный туалет за 3,4 млн сомов. Об этом сообщил Фонд развития Иссык-Кульской области, который и профинансирует строительство.

По данным Фонда, в стоимость проекта включаются прямые, технические и трудовые затраты, накладные расходы и сметная прибыль.

«Будут выполнены следующие работы: общие строительные работы, протяжка водопровода (холодная и горячая вода), электроснабжение туалета, канализация, септик, прокладка наружнего водопровода, прокладка наружней канализации, протяжка воздушной электролинии, установка наружнего освещения, строительство площадки для отдыха, установка хозяйственной площадки, установка противопожарного щита, благоустройство прилегающей территории (укладка брусчатки), ирригация», — пишет Фонд развития Иссык-Кульской области.

В Фонде уточнили, что септик строят потому, что туалет не будет подключен к городской канализационной системе.

В новом туалете планируется выделить отделы: холл, касса, мужской туалет для лиц с инвалидностью, мужские кабины, мойки для рук и писсуары в мужском отделе, женский туалет для лиц с инвалидностью, женские кабины, мойки для рук, лестничная площадка и пандус.

Фонд пишет, что место и смету строительства составила мэрия Каракола, а он лишь выдаст средства. Договор на строительство составлен с компанией «Чынгыз Интернэшнл Групп», но в комментариях к новости, представители Фонда написали, что, скорее всего, поменяют подрядчика.

«Работы вовремя они не выполнили, скорее всего, договор с ними будет расторгнут. Эта компания выполнила работу лишь на ту сумму, которая была перечислена первым траншем. К сожалению, таких безответственных строительных компаний много, они подводят всех нас и портят репутацию фонда», — пишут на странице Фонда в фейсбуке.

Также там уточнили, что решение о строительстве туалета в парке было принято еще в прошлом году по заявке мэрии в Фонд.

Это не первый туалет, который строится на средства Фонда развития Иссык-Кульской области. 21 августа Фонд сообщил о том, что в эксплуатацию был введен туалет на территории Иссык-Кульской областной больницы в том же Караколе. Затраты на его строительство составили 1,5 млн сомов.

В стоимость проекта вошло строительство септика, самого здания туалета и подключение к системе водоснабжения. Туалет рассчитан на 8 кабин — 4 в женской и 4 в мужском отделениях. Установлен бойлер для горячей воды, три раковины, и два писсуара. Также была благоустроена прилегающая территория.