Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что на празднование Дня независимости 31 августа в столице потратят 2 миллиона 700 тысяч сомов.

В эти средства пойдут на праздничное оформление столицы, мероприятие с участием президента Сооронбая Жээнбекова и праздничный фейерверк в 22:00.

Ранее Республиканский штаб сообщил, что из-за эпидемиологической ситуации, мероприятию по случаю Дня независимости пройдет в онлайн-формате с 10 до 11 утра.

Видео с мероприятия на площади будут транслировать на республиканских телеканалах.

«Проведение массовых мероприятий и народных гуляний не планируется», — пояснили в Штабе.

Из-за пандемии коронавируса в Бишкеке отменяются все массовые мероприятия. Похожая ситуация была во время празднования дня Победы 9 мая, который также проходил онлайн.

Тогда провели только праздничный салют, который организовал Генеральный штаб. В мэрии на салют закладывали 2,5 миллионов сомов, но так как салют оплатил Генштаб, муниципалитет направил средства на другие цели.