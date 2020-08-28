Фото: Kaktus Media.

Партия «Кыргызстан» 24 августа повторно принесла документы в Центризбирком для регистрации на участие в парламентских выборах. Однако ЦИК отказалась их принимать несмотря на решение суда.

«Пока Верховный суд не примет решение, принимать документы партии «Кыргызстан» ЦИК не будет», — сообщили в Центризбиркоме журналисту Kaktus Media.

Ранее члены ЦИКа сообщали, что в течение трёх дней подадут кассационную жалобу в Верховный суд на решение административного суда.

Согласно закону «О выборах», подача надзорной жалобы приостанавливает исполнение ЦИКом решения суда первой инстанции.

Недопущение партии до выборов

Всё началось с того, что ряд партий и активистов заявили, что регистрация партии «Кыргызстан» была незаконной. По их словам, ЦИК приняла документы у партии не смотря на то, что она опоздала со сдачей документов.

ЦИК провела заседание и решило недопускать партию на выборы. Однако причина была не в опоздании со сдачей документов, а в их передаче «ненадлежащим лицом».

После этого члены партии «Кыргызстан» обратились в админсуд с просьбой признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.

Суд жалобу удовлетворил.