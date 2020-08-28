Депутат шестого созыва Дастан Бекешев выпустил видео, в котором рассказал, как партии могут использовать паспортные данные избирателей.

«Партии обращаются к своим избирателям, чтобы они дали им паспортные данные или копию паспорта. Они говорят гражданину: “Ты придешь на выборы, мы тебе дадим денег, а после голосования еще дадим денег. Они это делают, чтобы показать, что у них есть свои сторонники, избиратели, так они отчитываются перед партийными “боссами”», — пояснил Бекешев.

По его словам, кто-то в партии может «списывать партийные деньги», записав их на избирателей.

«Допустим, вы гражданин “Иванов”, предоставили данные и не знаете, что кто-то в партии записывает, что вы получили от них деньги или какой-то товар», — сказал он.

Кроме этого, как пояснил депутат, паспортные данные могут использоваться, чтобы открыть ряд компаний и заключить ряд сделок.

«А еще ваши данные можно использовать, чтобы получить микрокредит без залога, а потом докажите в суде, что вы не брали этот кредит», — сказал депутат.

Бекешев также добавил, что еще один способ злоупотребления паспортными данными — покупка сим-карт и распространение через них экстремистской или фейковой информации.

«Потом ходите по ГКНБ, извиняйтесь и доказывайте, что это были не вы», — добавил он.

В соцсетях кыргызстанцы жалуются, что представители МТУ, домкомы и квартальные требуют паспортные данные и настаивают на том, чтобы они голосовали за определенную партию.

Журналистка Зулайка Эркимбаева на своей странице фейсбуке рассказала, что квартальная по их дому «требует» отдать голоса за определенную партию. В противном случае они не получат справку с места жительства для ребенка.

Кроме того, некоторые избиратели рассказывают, что им предлагают деньги за их голоса — от 1000 до 3000 сомов. Схема такая же, как рассказал Бекешев — необходимо отдать паспортные данные, затем прийти на участок и отдать свой голос за определенную партию.

Центризбирком и милиция могут предпринять какие-либо действия только в том случае, если избиратели будут обращаться к ним с доказательствами.

Выборы в парламент Кыргызстана пройдут 4 октября. По данным ЦИК, в предвыборной гонке примут участие 16 политических партий.