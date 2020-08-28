Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова 28 августа сообщила, что ЦИК готовит кассационную жалобу в Верховный суд по делу партии «Кыргызстан».

По ее словам, решение административного районного суда обжалуют по итогам голосования членов комиссии.

«Мы придерживаемся того же решения, которое было принято 25 августа. Мы коллегиально, восемью голосами, приняли решение, значит, мы его поддерживаем и считаем правильным», – отметила Шайлдабекова.

Ранее член Центризбиркома Атыр Абдрахматова опубликовала пост на своей странице в фейсбуке. По ее словам, ЦИК, как государственный конституционный орган, обязан «до последней законной возможности защищать коллегиальное решение» в судах Кыргызстана.

Абдрахматова заявила, что если адвокаты, защищающие решение ЦИК по возврату документов партии «Кыргызстан», не обжалуют решение суда первой инстанции, значит комиссия преднамеренно вынесла неподготовленный и не соответствующий закону проект решения.

«Это, в свою очередь, может доказать личный интерес Шайлдабековой, либо её приверженность к интересам определенных политических групп в отношении политпартии «Кыргызстан»», – написала член комиссии ЦИК.

Атыр Абдрахматова также отметила, что в решение не включили ее предложение о проведении служебного расследования внутри ЦИК.



Уважаемые друзья, сограждане, представители политических партий, активисты, журналисты!!! Во избежание накаления… Publicerat av Атыр Абдрахматова Torsdag 27 augusti 2020

Суд ЦИК и партии «Кыргызстан»

27 августа административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» и признал недействительным решение ЦИК о недопущении политобъединения к парламентским выборам.

ЦИК 25 августа вернул документы партии из-за нарушений при регистрации — бумаги предоставило «ненадлежащее лицо». «Кыргызстан» же считает, что документы были поданы в срок, а ЦИК нарушила закон, вернув их.

По словам члена партии «Кыргызстан» Таланта Мамытова, решение суда означает, что теперь они могут участвовать в выборах.

На суде представители партии объяснили, что документы в ЦИК отнес член секретариата партии, потому что уполномоченная «Кыргызстана» заболела, а уполномоченный по финансам партии был в Сокулуке. Юристы «Кыргызстана» заявили, что члены рабочей группы ЦИК не просили у представителя доверенности и удостоверения личности, а просто приняли документы.

В ответ судья Досмамбетова сказала, что админсуд не имеет полномочий обязать ЦИК регистрировать партии, однако признала недействительным решение о возврате документов партии.

Центризбирком утверждал, что при оформлении доверенности от уполномоченного лица по выборам была нарушена статья 203 Гражданского кодекса, так как отсутствовала доверенность.

Представители ЦИК ссылаются на то, что была нарушена 4 часть 60 статьи закона «О выборах президента и депутатов парламента» — в ней говорится о назначении уполномоченного представителя партии по выборам.

Во время судебного слушания у здания суда собрались сторонники и противники решения ЦИК. В соцсетях было опубликовано видео, на котором сторонников партии «Кыргызстан» подвозят к месту событий на автобусах.

По подсчетам журналистов, там собралось около 200 человек. Митингующие скандировали «Маями, кетсин!» и «Чимкирик, кетсин!».

Также в Токмоке сторонники партии «Кыргызстан» вышли поддержать ее на митинг. Люди в футболках с логотипом партии скандировали: «Мы против решения ЦИК!». В руках они держали плакаты с надписями: «Мы не нарушали закон», «Требуем справедливого суда», «Мы за честные выборы».

Недопущение партии до выборов

ЦИК вернула документы «Кыргызстану» после того, как ряд партий и активистов заявили, что регистрация партии была незаконной.

Они заявили, что представитель «Кыргызстана» принес документы в ЦИК после 18:00, тогда как все партии должны были сдать документы 24 августа до 18:00. По требованию активистов и членов других партий, члены ЦИК показали запись видеокамер наблюдения.

На них было запечатлено, что представитель «Кыргызстана» вошел в здание в 18:01, но в журнале посещений время его прибытия было исправлено на 17:59. Позже члены ЦИК сказали, что часы на камерах наблюдения спешат на 13 минут.

В итоге на заседании ЦИК, партию «Кыргызстан» обвинили не в опоздании со сдачей документов, а в их передаче «ненадлежащим лицом». Тогда уполномоченная представительница «Кыргызстана» по выборам Эльвира Абильдиева сообщила, что не смогла сдать документы сама из-за плохого самочувствия и подозрения на коронавирус. Вместо нее документы в ЦИК принес ее однопартиец Аманкул, у которого «была доверенность от ее имени».