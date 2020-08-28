Азамат Арапбаев и Шайлообек Атазов



В отношении кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообека Атазова начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Ранее Атазов через пост в фейсбуке обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».

Позднее милиция города Ош вызвала Атазова на «профилактическую беседу» и направила его публикацию на экспертизу.

«Экспертиза выявила в словах Атазова “призывы к массовым беспорядкам” и вынесла соответствующее заключение», — сказал Сыдыков.

Правоохранительные органы начали досудебное производство в отношении Атазова по статье «Массовые беспорядки».

В то же время в УВД города Ош решили проверить был ли факт «давления и сбора паспортов», о которых писал Атазов — милиция начала досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением».

«Биримдик» считается «партией власти», а «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельной в стране семьей Матраимовых. Парламентские выборы должны пройти 4 октября.