Глава бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил в интервью 24.kg, что ТИК и милиция изучат массовую регистрацию сельчан в Бишкеке. Ранее несколько СМИ сообщали, что на некоторые столичные избирательные участки толпами привозят людей для регистрации.

Издание 24.kg опубликовало видео, в котором один из прибывших говорит, что ему обещали 4 тысячи сомов за голос в поддержку партии «Мекеним Кыргызстан» на предстоящих выборах. Для этого ему нужно было зарегистрироваться по указанному избирательному участку.

«Мне сказали подать заявление по форме № 2 об изменении избирательного адреса. Затем вручили заполненный бланк и привезли на микроавтобусе к школе», — сказал он.

По его словам, ежедневно к избирательному участку в школе №3 привозят несколько десятков избирателей и регистрируют по их заявлениям.

В штабе партии «Мекеним Кыргызстан» изданию сообщили, что подкупом голосов они не занимаются, потому что выступают за честные выборы. По их словам, всё это дело рук конкурентов, которые пытаются испортить имидж партии.

«Сейчас будет появляться много подобных видео, где некие люди станут называть нашу партию, намекая на какие-то нарушения. Мы к этому относимся спокойно, понимая, что когда нет других аргументов, переходят к таким грязным методам борьбы», — прокомментировали в штабе

Аналогичная ситуация с массовой регистрацией происходит и на избирательных участках в школах №47 и 77. Об этом сообщило издание Kaktus Media. По словам журналистов, туда уже несколько дней подряд подвозят людей группами на микроавтобусах.

Кайрат Маматов объяснил, что в законе нет запрета на подвоз. По его словам, нарушением будет расцениваться регистрация избирателя без биометрических данных и соответствующего заявления.

«Если же выяснится, что членов УИК какая-либо партия или агитаторы заинтересовали материально, то за это уже предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы. Но УИК ответственны только за то, что происходит в помещении. Вне помещений — нет», — отметил он.

В Октябрьском РОВД Бишкека изданию 24.kg сообщили, что изучают ситуацию, однако о мерах, которые будут предприняты, пока не сказали.

Форма № 2

Благодаря форме № 2 гражданин может поменять свой избирательный участок на любой другой, который удобен ему. Для этого избиратель должен лично подать заявление в участковую избирательную комиссию.

Однако гражданские активисты сообщают, что через регистрацию и голосование по форме № 2 в основном осуществляется подкуп голосов.

Также переброс избирателей делается для того, чтобы партии могли преодолеть региональный барьер в 0,7 процентов. Иногда у партий не хватает поддержки в определенных регионах, поэтому они регистрируют там избирателей из регионов, где их поддерживают.

Ситуация с массовой регистрацией по такому заявлению наблюдалась перед предстоящими выборами в местные кенеши, которые должны были пройти весной 2020 года.

Тогда в нескольких городах Кыргызстана стали массово регистрироваться жители близлежащих сел.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил в интервью «Азаттыку», что использование формы №2 на самом деле просто облегчает избирателю возможность проголосовать.

Раньше любой человек мог принести ксерокопию паспорта другого гражданина и заполнить за владельца этого документа форму №2. Однако по новым требованиям каждый избиратель лично должен прийти и подать заявление на изменение места голосования. Причем участок ему меняют только после того, как он пройдет идентификацию по отпечаткам пальцев и изображению лица. В систему ЦИК поступают все сведения о том, кто и когда заполняет форму №2.

В Кыргызстане форма №2 впервые была одобрена на президентских выборах 2011 года. Такое решение авторы инициативы объясняли ростом внутренней миграции.

Выборы в парламент в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года. Партии уже провели свои съезды и прошли регистрацию. Агитационный период будет длиться месяц — с 4 сентября по 3 октября.