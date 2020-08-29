За минувшие сутки минздрав подтвердил коронавирусную инфекцию у 125 человек.

31 из новых зараженных в Джалал-Абадской области, 30 в Бишкеке, 23 в Баткенской области. В Иссык-Кульской области 13, в Ошской 12, в Чуйской восемь. В Таласской области шесть, два в Оше и один в Нарынской области.

В том числе среди зараженных три медика — два в Джалал-Абадской области и один в Бишкеке.

Выздоровели за сутки 247 человек. 129 из них в Бишкеке.

34 человека выписаны в Баткенской области, 21 в Джалал-Абадской, 18 в Иссык-Кульской. 15 в Ошской области и 13 в Оше. 11 в Чуйской области, четыре в Нарынской и два — в Таласской.

Среди выписанных из больниц пять медиков.

Всего за время пандемии число заражений достигло 43 712 случаев, из которых выздоровели 37 973, скончались 1058 человек — раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.