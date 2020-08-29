Даниэля Ажиева отправят на принудительное лечение в психдиспансер. Это «Азаттыку» подтвердили его родственники.

Они сказали, что в ходе следствия обвиняемому в разжигании розни Ажиеву провели психиатрическую экспертизу и решили, что он нуждается в лечении.

ГСИН сообщила, что Ажиева отправят в психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области. В ожидании перевода он остается в СИЗО 1.



Ранее, в июне 2020, правозащитники сообщали о пытках в отношении задержанного и просили перевести его под домашний арест. Но ГСИН опровергла, что его пытают.

В чем обвиняют Ажиева

В конце марта бизнесмен Даниэль Ажиев сообщил, что выделил 7 млн сомов для помощи людям. Тогда многие пользователи раскритиковали бизнесмена, назвав его деньги «грязными». Ажиев записал в ответ видео, где заявил, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий.

«Вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 15 тысяч сомов в месяц и пишете такие умные комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные», — сказал Ажиев.

Спустя два дня МВД сообщил о его задержании по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет».

В ведомстве отмечали, что во время записи своего видеообращения Даниэль Ажиев находился под воздействием марихуаны.

Позже Первомайский райсуд вынес решение о нахождении Ажиева в СИЗО-1 до окончания следствия.

Но в обществе задержание Ажиева связывают с высказываниями в адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват президента Жээнбекова.

В своём видеообращении он обвинил Токобекова в том, что тот не возвращает ему крупную сумму денег и добавил, что был свидетелем того, как Токобеков подкупал избирателей на выборах в горкенеш.

«Я помню, как 30 пацанов давали по 1000 сомов, я помню как вы на 570-х [Лексусах] пачками-пачками по 1000 сомов раздавали. Я помню, я ходил рядом, я видел, по сколько вы раздавали каждому человеку, как и что покупали», — сказал он.

Кроме того, Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.