Бишкекский административный суд признал незаконным решение ЦИК о недопуске партии «Кыргызстан» к выборам, но избирательная комиссия с этим не согласилась. Поэтому ЦИК подала кассационную жалобу на решение административного суда в Верховный суд. Документы партии не примут, пока Верховный суд не озвучит свое решение.

«Мы придерживаемся того же решения, которое было принято 25 августа. Мы коллегиально, восемью голосами, приняли решение, значит, мы его поддерживаем и считаем правильным», – говорила ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Накануне партия «Кыргызстан» пыталась повторно сдать документы в ЦИК, аргументируя это решением административного суда, но комиссия их не приняла. Партия считает эти действия незаконными.

«Даже если ЦИК намеревается подать апелляцию в Верховный суд, она должна выполнить решение суда и принять документы партии. Непонятно, почему ЦИК не выполняет решение суда. Партия «Кыргызстан» требует официальных объяснений!» — сообщило политобъединение.

Официальное заявление партии «Кыргызстан» по поводу отказа ЦИК в приеме документов Отказ Центральной избирательной… Publicerat av «Кыргызстан» партиясы Fredag 28 augusti 2020

Почему так произошло?

Все партии должны были предоставить свои документы в Центризбирком 24 августа до 18:00. И, судя по всему, партия «Кыргызстан» опоздала, но ее документы в ЦИК приняли.

Другие партии и активисты потребовали недопустить «Кыргызстан» к выборам из-за опоздания, и в итоге ЦИК пришла к тому же решению. Но не из-за опоздания, а из-за того, что документы партии привезло «ненадлежащее лицо».

Восемь членов комиссии проголосовали за это решение, один — против.

Партия «Кыргызстан» подала в административный суд, а у здания суда провели митинг и сторонники партии, и ее противники.

Будет ли партия участвовать в выборах — решит теперь уже Верховный суд.