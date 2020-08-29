В твиттере уже неделю популярен хэштег #АватарСНГ, пройдя по которому вы увидите прекрасные рисунки с изображением разных народов в виде магов огня, воздуха, воды и земли. Челлендж был придуман казахской художницей ironduuude для поддержки ее соотечественницы — художницы Qańtar, которую затравили англоязычные пользователи, посчитав одну из ее работ «культурной апроприацией».
Некоторое время #АватарСНГ был в топе твиттера, а к челленджу присоединились не только жители СНГ, но и других стран — но под тем же хэштегом.
*Аватар — это фентезийные мультсериалы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре», а также комиксы по ним, рассказывающие о вселенной магов и борьбе добра со злом. Создали вселенную Майкл Данте Димартино и Брайан Кониейко. Больше узнать о вселенной Аватара можно здесь (осторожно, спойлеры!) или посмотрев мультсериалы.
Казахи
Раз уж челлендж начали казахские художницы, то и начнем мы именно с «казахских магов».
Часто художники рисовали не только представителей своего народа, но и просто аватаров тех этносов, народные костюмы которых их особенно поразили.