Художники стран СНГ, мы с @obobro300 запускаем тег АУ по atla #АватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG 🙌🏻

Создайте магов в одеяниях своей или интересной вам культуры стран СНГ в виде покровителей стихий 💧 ⛰🔥🌪

Добавляйте тег своего народа ✨

наш #qazaqavatar #қазақаватар 🇰🇿

тред👇🏻 pic.twitter.com/7MJ3FfknXR — irondude 🌙 commissions opened (@ironduuude) August 22, 2020

В твиттере уже неделю популярен хэштег #АватарСНГ, пройдя по которому вы увидите прекрасные рисунки с изображением разных народов в виде магов огня, воздуха, воды и земли. Челлендж был придуман казахской художницей ironduuude для поддержки ее соотечественницы — художницы Qańtar, которую затравили англоязычные пользователи, посчитав одну из ее работ «культурной апроприацией».

Некоторое время #АватарСНГ был в топе твиттера, а к челленджу присоединились не только жители СНГ, но и других стран — но под тем же хэштегом.

*Аватар — это фентезийные мультсериалы «Аватар: Легенда об Аанге» и «Аватар: Легенда о Корре», а также комиксы по ним, рассказывающие о вселенной магов и борьбе добра со злом. Создали вселенную Майкл Данте Димартино и Брайан Кониейко. Больше узнать о вселенной Аватара можно здесь (осторожно, спойлеры!) или посмотрев мультсериалы.

Казахи

Раз уж челлендж начали казахские художницы, то и начнем мы именно с «казахских магов».

Казахская Азула — одна из главных антагонисток «Легенды об Аанге». Арт @Birmit_C Магия воды. Арт @_h_iroto Магия огня. Арт @ilyas_bolatov Казахская Катара — одна из главных героев «Легенды об Аанге». Арт @rei_corallovyy

Часто художники рисовали не только представителей своего народа, но и просто аватаров тех этносов, народные костюмы которых их особенно поразили.

Кыргызы

Кыргызка и магия огня. Арт @shiiithpns Магия земли. Арт @usernameblyat Одна из персонажей «Легенды об Аанге» Мей в образе кыргызски. Арт @cenicero24 Магия земли. Арт @anycatmeow Магия воды. Арт @goshadraws Кыргызская Азула. Арт @anycatmeow

Таджики

Магия огня. Арт @blustock_

Узбеки

Магия земли. Арт @pocket_hell

Украинцы

Украинка и магия воды. Арт @auchaczer Магия земли. Арт @Ekatvi1 Магия огня. Арт @PinkTribbleArt Магия огня. Арт @mmapate

Беларусы

Магия воды. Арт @yertertrtttr

Русские

Магия огня. Арт @mamonna_art Магия воды. Арт @zam_chala Магия огня. Арт @belter_nova Магия воды. Арт @vitaRavenART Магия земли. Арт @hekuuu_art

Осетины

Магия воды. Арт @glutiam1

Дагестанцы

Магия огня. Арт @syrshaman Кавказкий Зуко — один из главных героев «Легенды об Аанге» в дагестанском костюме. Арт @ErshebetD

Чеченцы

Магия земли. Арт @Mournechto

Эвены

Магия ветра. Арт @anders_rf

Татары

Магия земли. Арт @millllka21 Магия земли. Арт @sabi_sabi_gun Магия огня. Арт @dhllarts

Башкиры

Магия земли. Арт @hekkil_art

Тувинцы

Магия земли. Арт @SpaceOwl12 Магия земли. Арт @gullsoup

Чуваши

Магия земли и железа. Арт @shirichart Магия огня. Арт @AbsentVinsent Магия земли. Арт @RatNeon

Удмурты

Магия огня. Арт @imagineflo

Якуты

Магия воды. Арт @Yasherkalol Магия земли. Арт @emewn_art Магия огня. Арт @ailenepta

Коми

Магия воды. Арт @polochkaa

Цыгане

Магия огня (новый уровень магии воды). Арт @Ario_Pi

Грузины

Грузинская Азула. Арт @evarlove_ Магия воды. Арт @raedeniz

Азербайджанцы

Магия огня. Арт: @qurbanism Магия огня. Арт @sabi_sabi_gun

Поляки

Магия земли. Арт @ris4H

Корейцы

Магия огня. Арт @vladline1

Понтийские греки

Магия воздуха. Арт @leniniArrr

Индийцы

Магия воды. Арт @ZigmundKekov

Монголы