Фото: Султан Досалиев

Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью «Биринчи радио» и рассказал о сути своей работы.

«Каждый гражданин хочет жить в стране, где обеспечена его безопасность, есть доступ к качественной медицине, качественному образованию, экологически чистому продовольствию.(…)В этом и заключается суть моей работы», — сказал он.

Также он рассказал о цели, которую намерен воплотить до конца президентского срока.

«Много говорилось о том, что нужно построить перерабатывающие предприятия в регионах. (…) Мы выделяем средства на эти цели.

(…) Также мы должны добиться того, чтобы предприятия перерабатывали приобретенные у населения шерсть, мясо, шкуры. Наши фермеры и крестьяне не должны мешками возить на базар свою продукцию или лично везти скот. Мы должны создать такие условия, чтобы у них была возможность осуществлять онлайн-продажи, находясь дома. Моя цель — добиться реализации этой цели до окончания своего президентского срока», — сказал он.

Также среди его целей — снижение коррупции, но «полностью избавиться от коррупционеров путем карательных мер, в том числе — арестов, невозможно». Бороться при этом нужно с любыми проявлениями коррупции — и с маленькими и с большими.

Подробнее о коррупции в Кыргызстане: