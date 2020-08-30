Кыргызские телеканалы рассказали в новостях о партии «Биримдик», которая неофициально носит титул партии власти. Сама партия опубликовала ролики на своей странице в фейсбуке. Большая часть роликов вышла в день съезда партии 19 августа, а выложена в фейсбуке на странице «Биримдика» была неделей позднее. О съездах других партий эти каналы не сообщали или почти не сообщали.
А 25 августа о возможной агитации в некоторых роликах говорила журналистка «Апреля» Лена Нечаева в своей программе «Черный ящик, белый шум». ЦИК пока не отреагировал ни на подборку видео «Апреля», ни на вопрос «Клоопа» о том, проверят ли указанные в подборке ролики на предмет агитации.
Таинственный КТРК
Вот например пост о съезде партии на фейсбук странице «Биримдика». Этот ролик называется «Биримдик: За евразийство и демократический социализм» — судя по студии и ведущей новостей, это эфир КТРК.
В новостях КТРК ведущая Нуржамал Бурханова в той же одежде и с той же сурдопереводчицей была 19 августа, в день съезда партии «Биримдик». Но в новостном эфире, выложенном в Youtube и на сайте КТРК, части о партии нет.
«Биримдик» опубликовала аналогичное видео с кыргызским эфиром КТРК, в котором рассказывают о съезде. Ролик называется «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик».
А вот эфир с 19 августа, выложенный в ютюб и на сайт КТРК — там части о партии также нет.
Хотя ролик с названием «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик» на канале КТРК в Youtube есть, правда опубликован 24 августа и рассказывает о детском лагере.
Ролики-близнецы
Зато ролик с названием «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик», но не про детский лагерь, а про партию «Биримдик», был найден на канале New TV.
Этот же канал показал ролик и о съезде «Мекеним Кыргызстан». Но роликов о съездах остальных 14 партий у канала нет. Ролик с той же нарезкой кадров про «Биримдик» нашелся и у Ош ТВ на двух языках.
Осветил съезд партии и телеканал депутата Примова Ош Пирим. Там же вы увидите название «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик», уже встречавшееся нам ранее. Роликов о съездах других партий на канале нет.
«Биримдик» опубликовала аналогичные нарезки (четыре ролика) на двух языках с дикторами неизвестного нам канала.
Будет ли реакция ЦИК?
Пока неизвестно, как отреагирует на ролики ЦИК и найдут ли в них агитацию. Но ранее с эфира ЭлТР сняли программу «Азаттыка» о недопуске партии «Кыргызстан» к выборам. Тогда одна из членов ЦИК Атыр Абдрахматова сказала, что ее коллеги посчитали программу «агитацией». Кроме того, ранее ЦИК принял решение оштрафовать певца Бека Борбиева за агитацию «Мекеним Кыргызстан» — в его клипе упоминалось название партии, также был показан ее логотип.