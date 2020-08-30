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Кыргызские телеканалы рассказали в новостях о партии «Биримдик», которая неофициально носит титул партии власти. Сама партия опубликовала ролики на своей странице в фейсбуке. Большая часть роликов вышла в день съезда партии 19 августа, а выложена в фейсбуке на странице «Биримдика» была неделей позднее. О съездах других партий эти каналы не сообщали или почти не сообщали.

А 25 августа о возможной агитации в некоторых роликах говорила журналистка «Апреля» Лена Нечаева в своей программе «Черный ящик, белый шум». ЦИК пока не отреагировал ни на подборку видео «Апреля», ни на вопрос «Клоопа» о том, проверят ли указанные в подборке ролики на предмет агитации. 

Таинственный КТРК

Вот например пост о съезде партии на фейсбук странице «Биримдика». Этот ролик называется «Биримдик: За евразийство и демократический социализм» — судя по студии и ведущей новостей, это эфир КТРК.

В ходе IV съезда партии «Биримдик» был сформирован список кандидатов, среди которых немало молодых и новых лиц, и…

Publicerat av Биримдик — Единство Партия Демократического социализма — Евразийский выбор Tisdag 25 augusti 2020

В новостях КТРК ведущая Нуржамал Бурханова в той же одежде и с той же сурдопереводчицей была 19 августа, в день съезда партии «Биримдик». Но в новостном эфире, выложенном в Youtube и на сайте КТРК, части о партии нет.

«Биримдик» опубликовала аналогичное видео с кыргызским эфиром КТРК, в котором рассказывают о съезде. Ролик называется «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик».

19-августта «Биримдик» саясий партиясынын IV съезди өттү. Кереге кеңештин жүрүшүндө делегаттар өлкөнү өнүктүрүү…

Publicerat av Биримдик — Единство Партия Демократического социализма — Евразийский выбор Tisdag 25 augusti 2020

А вот эфир с 19 августа, выложенный в ютюб и на сайт КТРК — там части о партии также нет.

Хотя ролик с названием «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик» на канале КТРК в Youtube есть, правда опубликован 24 августа и рассказывает о детском лагере.

Ролики-близнецы

Зато ролик с названием «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик», но не про детский лагерь, а про партию «Биримдик», был найден на канале New TV.

Этот же канал показал ролик и о съезде «Мекеним Кыргызстан». Но роликов о съездах остальных 14 партий у канала нет. Ролик с той же нарезкой кадров про «Биримдик» нашелся и у Ош ТВ на двух языках.

Осветил съезд партии и телеканал депутата Примова Ош Пирим. Там же вы увидите название «Евразиалык тандоо — тарыхый биримдик», уже встречавшееся нам ранее. Роликов о съездах других партий на канале нет.

«Биримдик» опубликовала аналогичные нарезки (четыре ролика) на двух языках с дикторами неизвестного нам канала.

Будет ли реакция ЦИК?

Пока неизвестно, как отреагирует на ролики ЦИК и найдут ли в них агитацию. Но ранее с эфира ЭлТР сняли программу «Азаттыка» о недопуске партии «Кыргызстан» к выборам. Тогда одна из членов ЦИК Атыр Абдрахматова сказала, что ее коллеги посчитали программу «агитацией». Кроме того, ранее ЦИК принял решение оштрафовать певца Бека Борбиева за агитацию «Мекеним Кыргызстан» — в его клипе упоминалось название партии, также был показан ее логотип.

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