Пока неизвестно, как отреагирует на ролики ЦИК и найдут ли в них агитацию. Но ранее с эфира ЭлТР сняли программу «Азаттыка» о недопуске партии «Кыргызстан» к выборам. Тогда одна из членов ЦИК Атыр Абдрахматова сказала, что ее коллеги посчитали программу «агитацией». Кроме того, ранее ЦИК принял решение оштрафовать певца Бека Борбиева за агитацию «Мекеним Кыргызстан» — в его клипе упоминалось название партии, также был показан ее логотип.