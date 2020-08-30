Республиканский штаб сообщил о смерти пациента с коронавирусной инфекцией в Ошской области. До этого три дня подряд власти не сообщали о смертях зараженных.

За сутки вирус подтвердили у 108 человек. 33 из них в Джалал-Абадской области, 17 в Бишкеке и 16 в Баткенской области. В Ошской области 12, а в Чуйской — 11. В Иссык-Кульской области 10 зараженных, в Таласской шесть, два в Оше и один в Нарынской области.

В том числе среди новых зараженных пять медиков — один в Ошской области и по два в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Выздоровели и были выписаны из больниц еще 225 человек. 107 из них в Бишкеке.

В Иссык-Кульской области 29, в Ошской 22, в Джалал-Абадской 21. В Чуйской области 17, в Баткенской 15. В Нарынской области шесть, в Оше пять, а в Таласской области три.

В том числе выписаны шесть медработников.

Всего за время пандемии Минздравом зафиксировано 43 820 случаев заражения. Из них выздоровели 38 198 человек. В отредактированном списке умерших числятся 1059.

Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.