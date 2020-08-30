Фото мэрии Бишкека

В Бишкеке провели масштабный велопробег — сообщается, что участие в нем приняли сотни человек. По информации 24.kg, более 300.

Мэрия активно освещала мероприятие в твиттере, пробег начался в парке здоровье имени Адинай Мырзабековой, студентки-медика, скончавшейся во время борьбы с коронавирусом — она волонтерила в одном из медучреждений.

В парке велосипедистов поприветствовал мэр Бишкека Азиз Суракматов. Из парка они отправились в 10-километровый забег до села Орто-Сай. Сообщается, что внутри велоколонны они «соблюдали дистанцию».

Спортивное мероприятие, рассчитанное на сотни участников, прошло на фоне еще не снятых запретов, введенных из-за пандемии. Хотя общепиту разрешили работать до 00 часов и открыли торговые центры, все еще запрещено проводить мероприятия на более 50 человек, не должны работать ночные клубы, а дети должны будут начать первую учебную четверть дистанционно.