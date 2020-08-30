Борбиев на съезде «Мекеним Кыргызстан»

29 августа в ЦИК рассматривали клип Бека Борбиева на предмет агитации — песня, как и партия, называется «Мекеним Кыргызстан» и транслируется на музыкальных каналах, доступен клип и на видеохостингах. Кроме названия партии (Родина моя Кыргызстан) в клипе мелькает и ее логотип. Сам Борбиев ранее участвовал в съезде партии, потому клип нельзя назвать «случайным совпадением».

30 августа в ЦИК сообщили «Клоопу», что Бека Борбиева оштрафуют.

«По итогам заседания было решено рекомендовать уполномоченному должностному лицу принять административной меры по статье 44 Кодекса о нарушениях, в которой говорится, что «Нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем, доверенным лицом условий проведения предвыборной агитации, предусмотренных законодательством о выборах, — влечет наложение штрафа 4 категории (75 расчетных показателей,), то есть 7 тысяч 500 сомов», — ответили в ЦИК.

Сам Борбиев ранее заявил, что написал и будет писать гимны для трех политических партий.

«Если напишете лучше меня, вас выберут на конкурсной основе», — утверждает он. Тем не менее его заметили лишь на съезде «Мекеним Кыргызстан». Певец утверждает, что не планирует идти в парламент. Это не первый околополитический опыт Борбиева — более десяти лет назад он поддерживал партию Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан» и посещал ее съезды.

«Мекеним Кыргызстан» называют партией Матраимовых, хотя лидером числится депутат Мирлан Бакиров. Депутат Искендер Матраимов баллотируется в новый созыв от этой партии, также среди кандидатов есть юрист влиятельного клана Канатбек Азиз и журналистка Эля Алканова, ранее сотрудничавшая с благотворительным фондом Матраимовых.

Еще до начала предвыборной гонки партию называют вероятным лидером, а для расширения влияния она поглотила несколько политобъединений поменьше. Выборы пройдут 4 октября 2020 года.