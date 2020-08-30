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ОВД Нарынской области подтвердило информацию журналистов о стрельбе на трассе Кочкор-Джумгал.

Ранее Kaktus.media сообщил, что стрельба была 28 августа в Жумгальском районе, куда несколько грузовиков приехали за углем. После водителям грузовиков угрожали мужчины, сидевшие в «Субару Аутбэк» — они требовали больше не приезжать в этот район. Возле села Чаек грузовики расстреляли мужчины, вышедшие из «Хонды СРВ» — вероятно из обреза. После стрельбы они скрылись.

По информации ОВД, в 23 часа 28 августа в местное отделение милиции доставили жителя Чуйской области 1992 года рождения — он сообщил, что на него напали, стреляли и разбили окно машины. После этого в указанном месте, между селами Чаек и Байзак, милиция обнаружила грузовик «Хово» со следами стрельбы на боку и заднем колесе.

По факту нападения на жителя Чуйской области начато досудебное производство. Сам он ранен.

Милиция подтвердила информацию, что в нападении участвовали люди из «Субару Аутбэк» и «Хонды СРВ», как ранее сообщали журналисты. Милиция разыскивает их.