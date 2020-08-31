Мэрия Бишкека опубликовала видео салюта в честь Дня независимости, сам праздник в основном проводили онлайн из-за пандемии, а бишкекчане смотрели его по видеотрансляции или из окон. Правда не все — проезжая мимо площади Ала-Тоо журналисты «Клоопа» увидели, что она полна людей, отдыхающих, но не соблюдающих дистанцию.

Мэрия потратила на празднование Дня независимости и салют 2,7 млн сомов — в эту цену вошло и театральное представление для президента, медиков и милиционеров, которое транслировали и по телевидению. Салют обошелся в 700 000 сомов за шесть минут.

Хотя праздник должен был пройти онлайн, мэрия заявила, что на площади будет карета скорой медицинской помощи и один пожарный расчет, а также на работу заступит весь состав ГУВД.

А вот еще немного салюта в фото и видео:

Все-таки деньги налогоплательщиков были потрачены на салют, поэтому не выложить его - просто грех. Очень понравилось, что в этом году он был скромный и тихий. 29 🇰🇬 pic.twitter.com/3zLjzgYSRF — Nurjamal Djanibekova (@NurjamalD) August 31, 2020