За минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 78 человек — 18 в Бишкеке, 14 в Иссык-Кульской области, 12 в Баткенской, 11 в Джалал-Абадской и 10 в Чуйской. Шесть зараженных в Ошской области, четыре в Нарынской, два в Таласской и один в Оше.

В том числе среди новых зараженных два медика из Джалал-Абадской области.

Выздоровели и были выписаны из больниц 261 человек. 134 из них в Бишкеке. В Иссык-Кульской области 52, в Джалал-абадской 26, в Баткенской области 24. 13 в Чуйской области, в Ошской шесть, в Таласской четыре и по одному в Оше и Нарынской области.

В том числе среди выписанных пять медиков.

Общее число заражений за время пандемии достигло 43 898 случаев, из которых выздоровели 38 459 человек. В списке скончавшихся 1 059 человек, но это отредактированный список.

Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.