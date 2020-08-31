Фото: Акипресс

В марте во время режима ЧП 22-летняя кыргызстанка поругалась с милиционерами, которые хотели проверить ее документы и маршрутный лист — она не взяла их, потому что была недалеко от дома.

За ссору с милиционерами и негативные высказывания о кыргызстанцах и событиях, происходящих в Кыргызстане, ее задержали на 15 суток и поместили в СИЗО ГКНБ, обвинив в хулиганстве. Позже дело переквалифицировали в «угрозу представителю власти».

«Акипресс«, ссылаясь на базу данных судебных дел и актов, сообщил о том, что Октябрьский районный суд признал ее виновной и осудил на три года лишения свободы. Но благодаря амнистии ее отпустили.

Девушка частично признала свою вину. Она сказала, что испытала стресс, потому что милиционер хватал ее за руку — а когда она негативно на это отреагировала, ее стали снимать на камеру и, как она считает, провоцировали ее на конфликт. Девушка сказала, что до попавшего на видео конфликта она объяснила милиционеру, что при ней нет документов, потому что живет рядом.

Видео с девушкой, уже в разгаре конфликта, выложили в интернет — это вызвало травлю в ее отношении.