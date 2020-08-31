Всемирная пандемия COVID-19 повлияла не только на здоровье населения планеты и нынешнюю экономическую ситуацию в мире. В ходе работы с коронавирусом врачи и ученые получают все больше данных о новой инфекции и способах лечения от нее. Однако вместе с новыми знаниями распространяется и дезинформация, а также конспирологические теории о том, что на самом деле скрывается за пандемией.

Помимо обычных людей конспирологию распространяют знаменитости, опинион-лидеры и даже политики и госчиновники разных стран. Кроме соцсетей и интернет-сообществ теории заговора о коронавирусе просочились на телеканалы (в том числе, на федеральные) и радиостанции.

Например, в Инстаграм создан целый аккаунт, посвящённый этим теориям.

У него уже более 200 тысяч подписчиков. Видео на YouTube по этой теме набирают миллионы просмотров и попадают в тренды.

В марте глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание, что теперь врачам также приходиться бороться с распространением домыслов и слухов. ВОЗ даже запустила отдельную страницу для развенчания «мифов и ложных представлений» о COVID-19.

Что такое конспирологические теории?

Конспирология или теория заговора – это концепция, которая объясняет событие, их цепь или сложившуюся ситуацию результатом заговора. Участниками заговора обычно выступают как группа людей, например, тайное мировое правительство, так и сверхъестественные существа – инопланетяне или рептилоиды.

Цель таких мнимых заговорщиков – собственные корыстные интересы и амбиции.

Несмотря на то, что конспирология буквально переводится как «наука о заговорах», она не признана настоящей наукой и, скорее, является антиподом.

Обычно у таких теорий заговора нет прямых доказательств и проверенных фактов. Их отсутствие сторонники теорий оправдывают «засекреченными документами» или препятствием со стороны официальных властей.

«Клооп» собрал самые популярные теории о коронавирусе, а также их опровержения.

Коронавирус был создан искусственно

Скриншот с сайта «Военно-политическое обозрение»

Значительная часть конспирологических теорий о пандемии COVID-19 связана с искусственным происхождением этого вируса. Намерения у предполагаемых создателей варьируются от создания «биологического оружия» до вышедшего из-под контроля эксперимента.

Биологическим оружием коронавирус называли не только обычные люди, но и лидеры государств, например Венесуэлы и Ирана. Среди виновников чаще всего называются Китай, США и Россия. Например, в самом начале распространения COVID-19 многие мировые СМИ описывали новую инфекцию как «китайский коронавирус» или «вирус Уханя».

В Китае, в свою очередь, вирус называли «американским». Представитель китайского МИДа даже заявил, что привезти вирус в Китай могли именно американские военные.

Была даже теория о том, что новый коронавирус был создан по заказу Кремля, в новосибирской лаборатории «Вектор», которая в начале пандемии обладала в России монополией на производство тестов на COVID-19. Якобы с помощью инфекции планируется избавиться от пожилого населения, чтобы не выплачивать людям пенсии.

Позже блогер Александр Торн, опубликовавший видео об этой теории, пояснил, что «ролик носит исключительно сатирический характер», однако Следственный комитет России все равно завел на него уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

По версии Сергея Филатова, обозревателя издаваемого МИД России журнала «Международная жизнь», коронавирус — это биологическое оружие, разработанное британцами. Вскоре после публикации статью удалили с сайта, однако ее копия по-прежнему доступна на официальной странице издания в «Яндекс.Дзене».

Пользователи интернета обнаружили статью, опубликованную в авторитетном научном журнале Nature Medicine в 2015 году. Исследование называется «A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (Похожая на SARS группа циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для появления у человека)».

Для него ученые с помощью генной инженерии заменили в геноме лабораторного коронавируса один из участков на ген вируса, циркулирующего в популяции диких летучих мышей. Получившийся гибрид мог заражать культуры человеческих клеток, то есть гипотетически мог представлять опасность и для человека. Целью работы было показать, что природные коронавирусы способны мутировать и заражать людей (как это уже и случалось раньше, в том числе с SARS и MERS).

Это исследование вызвало подозрение у многих людей, потому что, хотя основная работа велась в университете Северной Каролины, часть исследования была проведена в Институте вирусологии в китайском Ухане, где началась новая коронавирусная пандемия.

Однако, эти подозрения не подтвердились, потому что геном искусственного вируса из статьи 2015 года и коронавирус COVID-19 очень сильно различаются.

После этого несколько независимых групп ученых проверяли теорию об искусственном создании нового коронавируса, но она не подтвердилась.

Согласно их выводам, следы вмешательства генно-инженерных инструментов были бы заметны в геноме вируса. Кроме того, ключевое генетическое отличие нового коронавируса от их общей группы было бы слишком сложно смоделировать искусственно.

По их данным, группа коронавирусов, похожих на COVID-19, не подошла бы на роль биологического оружия, так как для этого есть множество более простых вариантов. Эти выводы российский биоинформатик Михаил Гельфанд подтвердил в интервью «Радио Свобода».

19 февраля 2020 года группа крупнейших мировых исследователей в области молекулярной биологии, вирусологии и генетики опубликовала в журнале The Lancet открытое письмо с призывом доверять проверенным фактам. В письме также осуждались «конспирологические теории, предполагающие, что COVID-19 может иметь не естественное происхождение».

Вакцинация вредна и делает детей аутистами

Среди известных теорий заговора, связанных с коронавирусом – теория о том, что COVID-19 был создан навязывания населению массовой вакцинации. Эта конспирология является продолжением более ранних теорий, оспаривающих эффективность, безопасность и правомерность вакцинации.

Ее сторонники, которых называют антипрививочниками, призывают отказываться от прививок и сами не прививают своих детей. Согласно их аргументам, вакцинация – это заговор фармацевтов, а производство вакцин – прибыльный бизнес, доход от которого получают врачи государственных и частных клиник, исследовательские учреждения и так далее.

Кроме того, они считают, что вакцины вообще не действуют, либо положительный эффект от их использования минимален. Вместе с тем, подчеркивается опасность осложнений и сообщения о заболеваниях, якобы связанных с вакцинацией, например, развитие аутизма.

В конце прошлого столетия американским микробиологом Моррисом Хиллеманом была разработана комплексная вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК). До распространения вакцины заболеваемость корью была настолько высокой, что эта инфекция считалась «неизбежной, как смерть и налоги». Каждый год от кори умирали примерно 2,6 миллиона человек, большинство из которых — дети. Наиболее серьёзными осложнениями являются пневмония, диарея и энцефалит.

Однако в 1997 году английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал в научном журнале The Lancet статью с клиническими данными о том, что у детей после вакцинации может развиваться аутизм. Уэйкфилд делал оговорку, что это лишь предположение и что имеющихся данных недостаточно для точного вывода. Несмотря на это, утверждение подхватили СМИ, с которыми врач охотно общался.

В 1997 году в Великобритании были привиты против кори, краснухи и паротита 91,5% двухлетних детей. После публикации Уэйкфилда родители начали массово отказываться от вакцинации, этот показатель пополз вниз и достиг 79,9%. Только после 2004 года уровень охвата вакцинацией начал восстанавливаться, но возвращения к исходным показателям удалось достичь только в 2012 году.

Согласно данным ВОЗ, к 2019 году заболеваемость корью среди детей выросла по всему миру на 30%. В организации подчеркивают, что не все случаи заболевания объясняются отказом от прививок, однако заболеваемость корью растет в тех странах, в которых ранее более года почти не возникали случаи заражения.

Репортер Sunday Times Брайан Дир провел расследование и нашел финансовый конфликт интересов со стороны Уэйкфилда – его работа была оплачена обществом противников вакцинации JABS. Кроме того, выяснилось, что сам Уэйкфилд ранее подал заявку на патент на альтернативную, якобы более качественную вакцину. Он также заключил контракт с юридическими компаниями, которые занимались возмещением ущерба тем, кто воспользовался КПК: родители, которые поверили в его заявления по вреду вакцины, по рекомендации юристов приводили своих детей лечиться к нему, что дало возможность врачу тестировать свою вакцину.

Большинство из соавторов впоследствии отказались от интерпретации результатов исследования, опубликованных в статье, а самого Уэйкфилда лишили лицензии и запретили заниматься врачебной деятельностью. После его исследования ученые из разных стран мира провели десятки аналогичных изысканий – с участием сотен тысяч детей – и не нашли научного подтверждения связи между КПК-вакциной и аутизмом.

С более подробной критикой исследования Уэйкфилда на русском языке можно ознакомиться здесь.

Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, доводы антипрививочников не подтверждаются научными данными и являются «тревожными и опасными заблуждениями». ВОЗ объявила скептическое отношение (недоверие) к вакцинации одной из десяти проблем здравоохранения, над которыми организация планировала работать в 2019 году.

Билл Гейтс и массовое чипирование населения

Фото: JASON REDMOND / AFP via Getty Images

14 мая 2020 года итальянская депутатка Сара Куниаль выступила в парламенте Италии. Она назвала бывшего руководителя Microsoft Билла Гейтса преступником и призвала арестовать его за преступления против человечества. Она заявила, что Гейтс планирует чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19, чтобы добиться «абсолютной власти над всем человечеством, превратить людей в подопытных кроликов и рабов, отняв у них независимость и свободу воли».