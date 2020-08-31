Всемирная пандемия COVID-19 повлияла не только на здоровье населения планеты и нынешнюю экономическую ситуацию в мире. В ходе работы с коронавирусом врачи и ученые получают все больше данных о новой инфекции и способах лечения от нее. Однако вместе с новыми знаниями распространяется и дезинформация, а также конспирологические теории о том, что на самом деле скрывается за пандемией.
Помимо обычных людей конспирологию распространяют знаменитости, опинион-лидеры и даже политики и госчиновники разных стран. Кроме соцсетей и интернет-сообществ теории заговора о коронавирусе просочились на телеканалы (в том числе, на федеральные) и радиостанции.
Например, в Инстаграм создан целый аккаунт, посвящённый этим теориям.
У него уже более 200 тысяч подписчиков. Видео на YouTube по этой теме набирают миллионы просмотров и попадают в тренды.
В марте глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание, что теперь врачам также приходиться бороться с распространением домыслов и слухов. ВОЗ даже запустила отдельную страницу для развенчания «мифов и ложных представлений» о COVID-19.
Что такое конспирологические теории?
Конспирология или теория заговора – это концепция, которая объясняет событие, их цепь или сложившуюся ситуацию результатом заговора. Участниками заговора обычно выступают как группа людей, например, тайное мировое правительство, так и сверхъестественные существа – инопланетяне или рептилоиды.
Цель таких мнимых заговорщиков – собственные корыстные интересы и амбиции.
Несмотря на то, что конспирология буквально переводится как «наука о заговорах», она не признана настоящей наукой и, скорее, является антиподом.
Обычно у таких теорий заговора нет прямых доказательств и проверенных фактов. Их отсутствие сторонники теорий оправдывают «засекреченными документами» или препятствием со стороны официальных властей.
«Клооп» собрал самые популярные теории о коронавирусе, а также их опровержения.
Коронавирус был создан искусственно
Значительная часть конспирологических теорий о пандемии COVID-19 связана с искусственным происхождением этого вируса. Намерения у предполагаемых создателей варьируются от создания «биологического оружия» до вышедшего из-под контроля эксперимента.
Биологическим оружием коронавирус называли не только обычные люди, но и лидеры государств, например Венесуэлы и Ирана. Среди виновников чаще всего называются Китай, США и Россия. Например, в самом начале распространения COVID-19 многие мировые СМИ описывали новую инфекцию как «китайский коронавирус» или «вирус Уханя».
В Китае, в свою очередь, вирус называли «американским». Представитель китайского МИДа даже заявил, что привезти вирус в Китай могли именно американские военные.
Была даже теория о том, что новый коронавирус был создан по заказу Кремля, в новосибирской лаборатории «Вектор», которая в начале пандемии обладала в России монополией на производство тестов на COVID-19. Якобы с помощью инфекции планируется избавиться от пожилого населения, чтобы не выплачивать людям пенсии.
Позже блогер Александр Торн, опубликовавший видео об этой теории, пояснил, что «ролик носит исключительно сатирический характер», однако Следственный комитет России все равно завел на него уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
По версии Сергея Филатова, обозревателя издаваемого МИД России журнала «Международная жизнь», коронавирус — это биологическое оружие, разработанное британцами. Вскоре после публикации статью удалили с сайта, однако ее копия по-прежнему доступна на официальной странице издания в «Яндекс.Дзене».
Пользователи интернета обнаружили статью, опубликованную в авторитетном научном журнале Nature Medicine в 2015 году. Исследование называется «A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (Похожая на SARS группа циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для появления у человека)».
Для него ученые с помощью генной инженерии заменили в геноме лабораторного коронавируса один из участков на ген вируса, циркулирующего в популяции диких летучих мышей. Получившийся гибрид мог заражать культуры человеческих клеток, то есть гипотетически мог представлять опасность и для человека. Целью работы было показать, что природные коронавирусы способны мутировать и заражать людей (как это уже и случалось раньше, в том числе с SARS и MERS).
Это исследование вызвало подозрение у многих людей, потому что, хотя основная работа велась в университете Северной Каролины, часть исследования была проведена в Институте вирусологии в китайском Ухане, где началась новая коронавирусная пандемия.
Однако, эти подозрения не подтвердились, потому что геном искусственного вируса из статьи 2015 года и коронавирус COVID-19 очень сильно различаются.
После этого несколько независимых групп ученых проверяли теорию об искусственном создании нового коронавируса, но она не подтвердилась.
Согласно их выводам, следы вмешательства генно-инженерных инструментов были бы заметны в геноме вируса. Кроме того, ключевое генетическое отличие нового коронавируса от их общей группы было бы слишком сложно смоделировать искусственно.
По их данным, группа коронавирусов, похожих на COVID-19, не подошла бы на роль биологического оружия, так как для этого есть множество более простых вариантов. Эти выводы российский биоинформатик Михаил Гельфанд подтвердил в интервью «Радио Свобода».
19 февраля 2020 года группа крупнейших мировых исследователей в области молекулярной биологии, вирусологии и генетики опубликовала в журнале The Lancet открытое письмо с призывом доверять проверенным фактам. В письме также осуждались «конспирологические теории, предполагающие, что COVID-19 может иметь не естественное происхождение».
Вакцинация вредна и делает детей аутистами
Среди известных теорий заговора, связанных с коронавирусом – теория о том, что COVID-19 был создан навязывания населению массовой вакцинации. Эта конспирология является продолжением более ранних теорий, оспаривающих эффективность, безопасность и правомерность вакцинации.
Ее сторонники, которых называют антипрививочниками, призывают отказываться от прививок и сами не прививают своих детей. Согласно их аргументам, вакцинация – это заговор фармацевтов, а производство вакцин – прибыльный бизнес, доход от которого получают врачи государственных и частных клиник, исследовательские учреждения и так далее.
Кроме того, они считают, что вакцины вообще не действуют, либо положительный эффект от их использования минимален. Вместе с тем, подчеркивается опасность осложнений и сообщения о заболеваниях, якобы связанных с вакцинацией, например, развитие аутизма.
В конце прошлого столетия американским микробиологом Моррисом Хиллеманом была разработана комплексная вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК). До распространения вакцины заболеваемость корью была настолько высокой, что эта инфекция считалась «неизбежной, как смерть и налоги». Каждый год от кори умирали примерно 2,6 миллиона человек, большинство из которых — дети. Наиболее серьёзными осложнениями являются пневмония, диарея и энцефалит.
Однако в 1997 году английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал в научном журнале The Lancet статью с клиническими данными о том, что у детей после вакцинации может развиваться аутизм. Уэйкфилд делал оговорку, что это лишь предположение и что имеющихся данных недостаточно для точного вывода. Несмотря на это, утверждение подхватили СМИ, с которыми врач охотно общался.
В 1997 году в Великобритании были привиты против кори, краснухи и паротита 91,5% двухлетних детей. После публикации Уэйкфилда родители начали массово отказываться от вакцинации, этот показатель пополз вниз и достиг 79,9%. Только после 2004 года уровень охвата вакцинацией начал восстанавливаться, но возвращения к исходным показателям удалось достичь только в 2012 году.
Согласно данным ВОЗ, к 2019 году заболеваемость корью среди детей выросла по всему миру на 30%. В организации подчеркивают, что не все случаи заболевания объясняются отказом от прививок, однако заболеваемость корью растет в тех странах, в которых ранее более года почти не возникали случаи заражения.
Репортер Sunday Times Брайан Дир провел расследование и нашел финансовый конфликт интересов со стороны Уэйкфилда – его работа была оплачена обществом противников вакцинации JABS. Кроме того, выяснилось, что сам Уэйкфилд ранее подал заявку на патент на альтернативную, якобы более качественную вакцину. Он также заключил контракт с юридическими компаниями, которые занимались возмещением ущерба тем, кто воспользовался КПК: родители, которые поверили в его заявления по вреду вакцины, по рекомендации юристов приводили своих детей лечиться к нему, что дало возможность врачу тестировать свою вакцину.
Большинство из соавторов впоследствии отказались от интерпретации результатов исследования, опубликованных в статье, а самого Уэйкфилда лишили лицензии и запретили заниматься врачебной деятельностью. После его исследования ученые из разных стран мира провели десятки аналогичных изысканий – с участием сотен тысяч детей – и не нашли научного подтверждения связи между КПК-вакциной и аутизмом.
С более подробной критикой исследования Уэйкфилда на русском языке можно ознакомиться здесь.
Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, доводы антипрививочников не подтверждаются научными данными и являются «тревожными и опасными заблуждениями». ВОЗ объявила скептическое отношение (недоверие) к вакцинации одной из десяти проблем здравоохранения, над которыми организация планировала работать в 2019 году.
Билл Гейтс и массовое чипирование населения
14 мая 2020 года итальянская депутатка Сара Куниаль выступила в парламенте Италии. Она назвала бывшего руководителя Microsoft Билла Гейтса преступником и призвала арестовать его за преступления против человечества. Она заявила, что Гейтс планирует чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19, чтобы добиться «абсолютной власти над всем человечеством, превратить людей в подопытных кроликов и рабов, отняв у них независимость и свободу воли».
Видео, опубликованное на странице самой Куниаль, просмотрели более полумиллиона раз, а затем оно распространилось в других соцсетях и каналах в YouTube. Позже многие сторонники этой конспирологии и некоторые СМИ распространяли его с подписями вроде «Парламент Италии требует ареста Билла Гейтса за преступления против человечества» и утверждали, что заявление Куниаль встретили бурными аплодисментами.
На самом деле, по данным авторитетного итальянского издания La Repubblica, другие парламентарии не поддержали ее, а напротив, очень громко выразили свое недовольство.
«Это были неприемлемые слова для многих депутатов, которые ответили на вмешательство Сары Куниаль бурным шумом протестов. Но вице-президент Палаты депутатов Фабио Рампелли, заставил протестующих замолчать», – сообщает издание.
Саму Куниаль называют известной представительницей движения антипрививочников. В 2018 году во время избирательной кампании в итальянский парламент она назвала вакцинацию «геноцидом».
Сара Куниаль не единственная, кто верит в эту теорию заговора – она успела получить широкое распространение по всему миру. К примеру, по данным опроса Yahoo News, в нее верят 28% американцев. В Германии люди, которые выступают против карантина и мер правительства по борьбе с коронавирусом, выходили на акции протестов.
Многие из протестовавших, судя по их плакатам и высказываниям, верят, что Билл Гейтс тайно управляет мировой политикой и якобы устроил пандемию, чтобы продавать вакцину.
Согласно их убеждению, при введении вакцины от COVID-19 в организм человека введут еще и микрочипы наночипы. Далее в дело вступят сети 5G, через которые мировая элита будет посылать разнообразные сигналы и чипы будут управлять людьми. Кроме того, элиты могут захотеть послать сигнал, который будет способен убить «чипированных, и в живых останется только «золотой миллиард».
Во-первых, нановакцины не содержат в себе никаких чипов. В 2018 году американские учёные разработали универсальную нановакцину от «фактически всех штаммов вируса гриппа типа А». Они создали наночастицы, состоящие из нескольких слоев жира и фрагментов гемагглютинина — белковой брони вируса, играющей ключевую роль в его прикреплении к клеткам легких. Эти частицы могли распознавать ключевые участки вируса нейтрализовать их, даже если доступ к ним затруднен. Никаких микрочипов в этой вакцине не было.
Кроме того, на данный момент невозможно создать настолько маленький чип, который можно было бы незаметно ввести в организм через укол вакцины. Несмотря на то, что уже существуют прецеденты вживления наночипов животным и людям, из-за своих размеров эти чипы не обладают достаточной энергоемкостью и способностью принимать радиоволновой сигнал, чтобы ими возможно было управлять извне при помощи 5G.
Российский видеоблоггер и урбанист Илья Варламов в апреле этого года опубликовал подробное опровержение этой конспирологической теории с помощью ученых, докторов и популяризаторов науки.
Сам Билл Гейтс назвал эту конспирологическую теорию «глупой и антинаучной». «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — сказал он.
В интервью с «Би-би-си» он также заявил, что его беспокоит существование таких идей, потому что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми.
«Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», – пояснил Гейтс.
По его словам, он удивлен тому, что часть этих теорий относится к нему, так как его фонд лишь жертвует деньги фармакологическим компаниям для создания вакцины.
«Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», – сказал он.
4 июня 2020 года крупнейший благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить беднейшие страны мира необходимыми вакцинами. Кроме того, еще 100 миллионов долларов выделят на распространение вакцины от коронавируса, когда она будет разработана.
При этом, не было никаких сообщений о том, что Гейтс лично будет работать над вакциной или как-либо курировать работу спонсируемых им фондов.
Теория о массовом чипировании достаточно популярна и для Кыргызстана. Однако замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев в мае 2020 года в интервью изданию Kaktus.media назвал информацию о массовом чипировании через вакцины «фейком». Кроме того, он сказал, что все вакцины, которые поступают в страну, строго контролируются.
«Существуют международные институты, которые не выдают сертификаты качества к вакцинам просто так. Существует система верификации препаратов. У нас есть Департамент лекарственного обеспечения, через который все это проходит. Нельзя так просто привезти и кому-то что-то и начать делать. Процедура отслеживаемая и контролируемая», — сказал он.
5G
Теория о вреде 5G для здоровья человека существует уже несколько лет. Сначала конспирологи верили в то, что 5G вызывает рак, но с началом эпидемии переключили внимание на коронавирус.
5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020). Иначе говоря — это следующий этап развития мобильных технологий, который предполагает новый уровень сервиса и возможностей для граждан, к примеру, более высокую скорость интернета.
Люди, которые верят в теорию о вреде 5G, утверждают, что частоты нового поколения мобильной связи заставляют молекулы кислорода «колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду», вследствие чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. Согласно этой теории, люди с коронавирусом страдают от нехватки кислорода в организме, вызванной «5G-радиацией».
Одним из аргументов за эту теорию конспирологи выдают тот факт, что город Ухань в китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, был первым городом (на самом деле лишь одним из первых), где к осени 2019 года тестировали запуск 5G-сети. Ученые же считают, что частоты 5G, как и предыдущие стандарты, к примеру 4G, безопасны для человека.
Эта теория также стала популярна по всему миру. К примеру, в Великобритании, как минимум в двух городах произошел умышленный поджог вышек 5G.
В Кыргызстане эта теория также наделала немало шума. В июле этого года в мессенджере Whatsapp среди жителей Иссык-Кульской области распространялись призывы перерезать кабель оптоволоконной сети и уничтожать вышки 5G. Опасения жителей опять же были связаны с технологией 5G и мифами о том, какой вред она может нанести.
Один из лидеров националистического движения «Кырк чоро» Нуралы уулу Бактыбек опубликовал пост с призывом найти, где расположены вышки с антеннами и передатчиками 5G. «Кто знает, где установлены антенны 5G? Может показать с доказательствами. Срочно надо предпринять меры, завтра будет уже поздно!!!» – написал он.
Госкомитет информационных технологий отреагировал на эту информацию, заявив, что на территории Кыргызстана еще не внедрена технология 5G.
«Операторы связи не имеют права устанавливать и эксплуатировать оборудование сетей 5G без разрешения Государственного агентства связи, которое таких разрешений не давало», – сообщили в ведомстве.
В госкомитете добавили, что данные о вреде 5G не подтверждены лабораторными исследованиями, и призвали граждан проверять источники информации. Кроме того, по данным ведомства, радиоволны не могут быть переносчиками вирусов.
«Пользуясь страхами и опасениями людей в связи с мировой пандемией коронавируса, распространители фейковой информации поднимают ажиотаж среди населения “страшилками” о якобы угрозе со стороны современных технологий 5G, подогревая тем самым радиофобию среди населения», — сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.
Полпредство региона сообщило, что Иссык-Кульский филиал госкомпании «Кыргызтелеком» призывает население не поддаваться слухам и не портить оборудование для оптоволоконной сети интернет.
«На территории Иссык-Кульской области нет никаких установок технологии 5G. Наши сотрудники заняты обеспечением высокоскоростным интернетом по оптоволоконной сети. […] Просим не портить имущество нашей организации и отнестись с уважением к труду наших сотрудников», – отметили в компании «Кыргызтелеком».
Адренохром
Теория об адренохроме, «кроличьей норе» и сатанистах Голливуда. Суть теории сводится к тому, что руководство Демократической партии и многие американские знаменитости поклоняются Сатане и вовлечены в гигантскую международную схему торговли и сексуальной эксплуатации маленьких детей.
Согласно этой теории, скончавшийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, торговал не только несовершеннолетними девушками, но и маленькими детьми. Он якобы приглашал на свой тайный остров мировую элиту, где ее представители развлекались и употребляли особый наркотический препарат.
Нынешний президент США Дональд Трамп был неоднократно замечен в компании Эпштейна и на том самом «сатанинском» острове, но, по мнению конспирологов, он работает над тем, чтобы их разоблачить и уже совсем скоро арестует всех причастных.
Согласно конспирологии, мировой элите пришлось развернуть масштабную сатанинскую сеть по похищению, переправке детей для последующего производства некоего «эликсира бессмертия» и нелегальной торговли их органами.
В предполагаемом списке посетителей острова Эпштейна числились многие знаменитости, например, Том Хэнкс, Джей Зи и Бейонсе, Леди Гага, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Хиллари Клинтон и ее ближайшее окружение, Мадонна и Опра Уинфри, которая ранее уже официально заявила, что все эти обвинения — ложь.
Этот эликсир – химическое вещество адренохром, которое якобы получают из крови детей с высочайшей концентрацией адреналина. Согласно теории, кровь извлекают «из шишковидной железы ребенка в момент страха и ужаса, когда уровень адреналина зашкаливает». При этом кровь взрослых непригодна якобы потому, что с возрастом шишковидная железа не растет и выработка адреналина падает.
В этой конспирологии адренохром называют голливудским наркотиком для молодости и долголетия, он стоит 1,5 миллиарда долларов за килограмм. Химическая формула вещества напоминает кролика, поэтому его сторонники часто используют лозунги «Кроличья нора» и «Следуй за белым кроликом».
Конспирологи утверждают, что репортерами сайта, посвященного разоблачению этой сети, был найден «редкий и тщательно скрываемый документ 1971 года», в котором говорится что адренохром работает как героин.
Отмечается, что постоянное его употребление приводит к полной остановке выработки собственного адреналина, поэтому если не принимать его, наступит жесточайшая ломка и внезапное старение, а затем и смерть.
В качестве доказательств «адепты» используют сравнения голливудских звезд разных годов. При этом если человек выглядит «состарившимся», считается, что он стал выглядеть хуже из-за отказа от адренохрома, а если разница наоборот небольшая – значит он продолжает его употреблять.
Казалось бы, причем тут COVID-19 и мировая пандемия? Конспирологи утверждают, что введение мирового карантина означает то, что поставка наркотика полностью перекрыта. Кроме того, все дети под присмотром на карантине и их невозможно украсть, зато из-за отсутствия людей на улицах военные могут беспрепятственно находить и арестовывать скрывающихся преступников под землей с помощью специальных тепловизоров.
Жертвой этой теории стал американский актер Том Хэнкс, который 12 марта сообщил, что он и его жена получили положительные результаты анализа на коронавирус. Согласно конспирологии, актер подхватил COVID-19, приняв специально зараженную дозу синтетического адренохрома.
В доказательство того, что COVID-19 – это вирус, распространяемый через зараженную партию адренохрома, конспирологический инстаграм-паблик PeachBlossom приводит твит Трампа с загадочной аббревиатурой COVFEFE.
«Как-то Трамп опубликовал твит: Despite the constant negative press COVFEFE/ «Несмотря на постоянную негативную прессу COVFEFE». Что это за загадочная аббревиатура, никто не мог понять. Но последователи Q занялись расшифровкой. И обнаружилась удивительная информация: COV = COVID / FEFE = ЖЕЛЕЗО, КОРОНАВИРУС + ЖЕЛЕЗО. FeFe или Ферритин — это маркер для выявления потребителей Адренохрома», — пишет PeachBlossom.
В подтверждение этой догадки также приводят то, что многие звезды и мировые лидеры заразились COVID-19. Согласно их теории, если знаменитость была инфицирована, значит, она состояла в той самой «сатанинской секте».
В начале апреля пользователи стали заваливать комментарии Тома Хэнкса гневными сообщениями. Американского актера называли педофилом, сатанистом и требовали у него подтвердить то, что он на самом деле был инфицирован коронавирусом.
Все это началось с постов на фейсбуке в группе под названием QAnon. На сайте Spletnik.ru в разделе блогов одним из пользователей был опубликован пост под названием «Операция „Коронавирус 2020“ или арест половины Голливуда», в котором опубликован перевод одного из постов группы QAnon*.
Согласно ему, 17 марта ведущий одной из радиопередач штата Небраска со ссылкой на «достоверный источник в Голливуде» впервые озвучил в прямом эфире, что Том Хэнкс никогда не был заражен коронавирусом и скоро его имя всплывет в «самом безобразном контексте». Также там говорится, что Том Хэнкс арестован американскими военными, находится на грузовом корабле и его ждет военный трибунал.
Отрывок аудиозаписи также можно прослушать здесь.
Несмотря на то, что с начала распространения этой конспирологии прошло несколько месяцев, можно заметить, что никаких массовых арестов звезд Голливуда, в том числе и Тома Хэнкса, и политиков от Демократической партии США не последовало до сих пор. Конспирологи не приводят никаких фактических доказательств, кроме своих догадок.
Кроме того, вещество адренохром – не наркотик, не схож с героином, не вызывает привыкания и не имеет никаких омолаживающих свойств. Это всего лишь продукт окисления адреналина, и его вполне легально можно купить онлайн.
Почему люди верят в конспирологии?
У самого феномена возникновения, распространения и веры людей в теории заговора есть логическое объяснение. Ему способствует несколько психологических аспектов, более подробно описанных в книге «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров».
Ее автор, Роб Бразертон — ученый и популяризатор науки, получил докторскую степень, занимаясь психологией теорий заговора. Будучи сотрудником научно-исследовательского отдела аномальной психологии в Голдсмитсе (Лондонский университет), он читал лекции о том, почему люди верят в подобные вещи, и о распространении научных знаний.
Первый из описанных им принципов – «принцип пропорциональности». Когда происходит что-то большое и важное с серьезными последствиями, кажется, что и причина обязательно должна быть большая. При этом, если событие было незначительным, людям менее интересно разбираться в его причинах.
Например в нынешней ситуации некоторым людям сложно поверить, что такая мелкая, невидимая и неосязаемая вещь, как вирус, могла повлечь за собой такие серьезные последствия.
Другой описанный в книге фактор – «слепые пятна» – информация, которую люди не знают, но при этом даже не догадываются о своей неосведомленности. Эти так называемые «неизвестные незнания» мозг заполняет подвернувшейся информацией.
Например, люди думают, что знают, как работает вакцинация и умеют ей пользоваться, или имеют представление об устройстве микрочипов из фильмов и видеоигр. Это множество поверхностных знаний принимается за глубокое понимание.
Еще одна теория человеческой психологии – «иллюзия контроля». Человек, мало контролирующий свою повседневность, как в случае с пандемией, обретает иллюзию контроля над ситуацией, потому что доверяет только тому, что сам может увидеть и осмыслить. Поэтому люди, оказавшиеся в такой позиции, заявляют о том, что у них нет знакомых, инфицированных COVID-19, а значит, этой инфекции не существует – так людям в ситуации неопределенности легче переносить и объяснить для себя происходящее.
Есть еще одно исследование – «принцип преднамеренности», заключается в том, что если человек сталкивается с неоднозначными событиями, произошедшими случайно, то будучи предвзятым, он будет верить, что это чей-то замысел.
Этот вывод косвенно подтверждает другое исследование – «An empirical examination of conspiracy theories among African Americans (Эмпирический анализ теорий заговора среди афроамериканцев)».
В ходе его проведения, ученые выяснили, что те афроамериканцы, которые считали, что могут влиять на политику и принятие решений государством, меньше верили в теории заговора. Гораздо легче конспирологии поддавались те, кто думали, что от них ничего не зависит, и только правительство или политики решают, как жить обществу. Такие объяснения являются более понятными и легче воспринимаются, чем сложные объяснения реальных механизмов управления.
Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Тед Герцель выяснил и научно обосновал то, что теории заговоров обычно популярны там, где нет доверия внутри социума и нет доверия к органам власти.
Он опросил несколько сотен людей и узнал их мнение по поводу известных на то время теорий заговоров. Кроме того, он выяснял насколько опрошенные им люди доверяют друзьям, соседям и властям. Результаты показали, что те, кто меньше доверяет окружающим, больше склонны к конспирологии. Позже теорию Гецеля подтвердили и другие исследователи.
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*QAnon – это массовое конспирологическое движение, возникшее еще в США еще в 2017 году, и с тех пор успевшее привлечь в свои ряды десятки тысяч как обычных американцев, так и знаменитостей.
В конце октября 2017 года на политическом форуме /pol/ анонимного онлайн-форума 4chan в треде под названием «Затишье перед бурей» (Calm Before the Storm) появился первый пост пользователя, представившегося как Q.
Загадочную фразу «Наверное, это затишье перед бурей» сам президент Дональд Трамп произнес на встрече со своими военными советниками 5 октября 2017 года, при этом никак не пояснив, что он имел в виду.
Общий смысл постов Q можно свести к нескольким тезисам:
- Руководство Демократической партии и многие американские знаменитости поклоняются Сатане и вовлечены в гигантскую международную схему торговли и сексуальной эксплуатации маленьких детей. Дональд Трамп работает над тем, чтобы их разоблачить.
- Спецслужбы США тоже скомпрометированы заговорщиками, поэтому чистками, которыми руководит непосредственно Дональд Трамп, будут заниматься вооруженные силы США и Национальная гвардия. Q даже называл конкретные даты арестов, которые должны были сопровождаться массовыми беспорядками. Это и есть та «буря», о которой говорил Трамп.
- Все неоднозначности в работе Белого дома — часть плана.
- Помочь разрушить глобальный заговор могут патриоты, которые ищут смысл в предсказаниях Q. Они должны не верить властям, правительству, бороться с отступниками и не читать популярную прессу.
QAnon стал своеобразной «всеобщей теорией заговора», в которую вошли практически все известные конспирологические теории, мистификации и их персонажи. В ней упоминается Атлантида, рептилоиды, масоны и даже Владимир Путин, который представлен в ней как мировой лидер, которого контролирует всемирный заговор дьяволопоклонников, но он это понимает и активно им противодействует.
Разумеется, ни одно из предсказаний Q не сбылось – никто из перечисленных им политиков, высокопоставленных чиновников и знаменитостей не был арестован. Вскоре этот пользователь прекратил свою активность на форуме.
Тем не менее, его поклонники продолжили распространять эту масштабную дезинформацию, и занимаются этим по сей день. Они записывают сотни часов видео на YouTube и пишут миллионы твитов, находя друг друга по определенным хэштегам с буквой Q или аббревиатурой WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Где один, там мы все»).
Группа «QAnon» на фейсбуке, в которой был опубликован пост об упоминании Тома Хэнкса на радио – лишь одно из таких интернет-сообществ.
В марте пользователь Q снова начал проявлять активность. Например, написал ряд публикаций, в которых отметил, что коронавирус настоящий, но его последователи не должны бояться.
Подробнее об этом движении можно узнать из видео «Вашингтон пост» и фактчекерского издания «Snopes».
В июне 2020 года компания Facebook организовала внутреннее расследование и обнаружила тысячи групп и страниц, посвященных теории заговора. По данным NBC, эти группы объединяют сотни тысяч сторонников теории: десять крупнейших групп в соцсети насчитывают миллион человек.
19 августа Facebook сообщил, что удалил 790 групп QAnon со своего сайта и ограничил деятельность еще 1950 групп, 440 страниц и более 10 тысяч аккаунтов в инстаграме, связанных с движением.
Два сотрудника Facebook анонимно рассказали, что компания планирует принять те же меры, которые ввела против контента движения «антипрививочников»: запрет на рекламу сообществ и исключение групп и страниц QAnon из поисковой выдачи и рекомендаций.
10 августа Google объявил, что заблокирует функцию покупки в своём поисковике для запросов, связанных с QAnon. Twitter заблокировал 7 тысяч аккаунтов, связанных с движением, и снизил видимость еще 150 тысяч аккаунтов. TikTok сообщил, что заблокирует хештеги движения, но не станет удалять видео, посвященные теории заговора.
Reddit запретил форум, посвященный QAnon, еще в сентябре 2018 года, однако разрешил некоторое обсуждение теории на более широких форумах, «в основном потому, что эти разговоры дискредитируют теорию как необоснованную и фальшивую».
Коллаж: Майя Абдылдаева