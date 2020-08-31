Муж певицы Асель Кадырбековой и ее мать простили водителя ГБР, который на скорости въехал в машину певицы — она сильно пострадала в аварии и долго была в коме.

По словам Нурлана Насипа, его свекровь написала встречное заявление. Они попросили лишь восстановить машину певицы, сказав, что за ее лечение «денег не нужно».

Насип — тоже популярный певец — сказал, что его семья не хочет «ломать судьбу» водителя и пытается быть милосерднее. Он понимает, что это «несчастный случай» и надеется, что авария всем будет уроком.

Он говорит, что его жене становится лучше. Авария, в которой пострадала Кадырбекова, произошла 26 июня в Бишкеке — ее запечатлели камеры наблюдения.

В «Тойоту», за рулем которой была певица Асель Кадырбекова, на большой скорости врезался автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР). Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и впала в кому на неделю. У нее были тяжелая черепно-мозговая травма и перелом шейного позвонка.

Только спустя месяц Асель Кадырбекова была выписана из больницы. За месяц в больнице ей сделали операцию на ключице и она проходила реабилитацию уже дома.

Водитель ГБР тоже пострадал в аварии — в больнице к нему приставили конвой, а суд назначил ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО-1 сроком на один месяц.