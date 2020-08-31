Хотя гуляния в честь Дня независимости отменили из-за пандемии и провели праздник онлайн, вечером на площадь Ала-Тоо пришло множество людей.

В стране до сих пор не сняты ограничения, введенные из-за пандемии — хотя накануне с подачи мэрии Бишкека был проведен велопробег на сотни участников.

Работа ночных клубов и тойкана по-прежнему запрещена — хотя и вечеринки, и тои проводят. Общепиту разрешили работать до 00 часов, работают и торговые центры, мечети тоже смогут принимать верующих — и от бизнеса, и от ДУМК требуют соблюдения санитарных норм.

Провели и многолюдные съезды партий — ведь выборы пройдут 4 октября. Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов говорил, что примерно в этот период ожидают повторного роста заражений коронавирусом. В том числе поэтому ученики начнут учебный год уже завтра должны приступить к обучению онлайн.