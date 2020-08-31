Я восхищаюсь непоколебимостью Кыргызской Республики в защите демократических ценностей и независимости в течение последних 29 лет.

Так написано в телеграме президента США Дональда Трампа президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Трамп поздравил своего коллегу с Днем независимости Кыргызстана.

«С момента обретения вами независимости, США предоставили содействие на сумму более двух миллиардов долларов для поддержки усилий Кыргызстана по построению растущей экономики, демократических институтов и обеспечению уважения прав человека. Корпус мира США и другие программы обмена установили прочные связи между нашими народами. Я уверен, что отношения между нашими странами будут развиваться в направлении, приносящим пользу как народу США, так и Кыргызстана», — также сказал американский лидер.