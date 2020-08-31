На площади Ала-Тоо в центре Бишкека провели театральное представление в честь Дня независимости Кыргызстана. Для всей страны праздничные мероприятия на площади проходят онлайн — видео транслируют гостелеканалы.

Ранее в штабе сообщали, что гуляния не планируются и-за эпидемситуации, но мэрия все равно пообещала, что на площади будет карета скорой медицинской помощи и один пожарный расчет, а также на работу заступит весь состав ГУВД.

Хотя кыргызстанцы могут посмотреть представление только онлайн, у него были зрители и на площади — президент Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастан Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшембиев, экс-президент Роза Отунбаева и мэр Бишкека Азиз Суракматов. А также приглашенные на мероприятие борцы с коронавирусом, в основном медики и милиционеры.