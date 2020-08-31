В День независимости президент Сооронбай Жээнбеков пригласил на встречу детей, что разбивали свои копилки и передавали деньги, которые собирали на игровые приставки или велосипеды, тем, кто нуждался в помощи во время пандемии.

На встречу с президентом пригласили шестилетних Руслана Дашкова и Арлана Дайырова, восьмилетнего Батырхана Наматова, десятилетних Элизу Бейшекееву и Нуртилека Абасканова, 11-летнюю Аделину Ныязакунову, 12-летнего Мустафу Каипова и 14-летнего Жандоса Дуйшеева.

«Пусть будет много таких, как вы, патриотичных и образованных детей. Вы — будущее Кыргызстана», — сказал им президент. Администрация президента на его сайте сообщила, что детям подарили планшеты, чтобы они овладели цифровыми технологиями.

Дети передавали свои накопления пострадавшим, а также медикам, в самый разгар пандемии — и их деньги шли на лекарства и кислородные концентраторы, благодаря которым волонтеры и врачи спасали жизни кыргызстанцев.