Этим видео мы хотим сказать спасибо всем медицинским работникам Кыргызстана за их самоотверженный и неустанный труд. В… Publicerat av Eric Abdykalykov Söndag 30 augusti 2020

Песня пианиста Никиты Рыжих появилась в соцсетях в разгар борьбы с коронавирусом, в июле — она была полна благодарности и надежды. В ней повторялось «Дыши, мой Кыргызстан», что было как никогда актуально в месяц, когда волонтеры прямо на улицах спасали людей, давая им так необходимый для жизни воздух.

Режиссер Эрик Абдыкалыков опубликовал клип на песню Никиты Рыжих — как благодарность медработникам, спасавшим жизни кыргызстанцев.

«Этим видео мы хотим сказать спасибо всем медицинским работникам Кыргызстана за их самоотверженный и неустанный труд. В столь сложное время вы спасали жизни людей, несмотря на все имеющиеся сложности и тяготы. Пусть покоятся с миром герои, которые отдали свои жизни во имя спасения других людей», — написал Абдыкалыков. За время пандемии скончались более 70 медиков — многие из них до последнего спасали пациентов.