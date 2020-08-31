Коротко: Районный и городской суды Бишкека признали законными действия милиции на марше за права женщин 8 марта 2020 года. Тогда на участниц мирного марша напали провокаторы в масках и ак калпаках, а милиционеры, вместо того, чтобы предотвратить эту атаку, начали задерживать пострадавших активисток. Милиционеры обосновали задержание активисток тем, что «предотвращали негативные последствия», так как участницы были «агрессивными» и «дестабилизировали обстановку». Решение Бишкекского горсуда обжаловано в Верховном суде.

Что было на марше

Подробнее: УВД Свердловского района подало 10 марта 2020 года ходатайство в Свердловский райсуд с просьбой признать законными и обоснованными оперативное совещание и действия его сотрудников «по предотвращению негативных последствий на митинге» 8 марта.

В обосновании милиционеры указали, что 8 марта в 11 часов на площади Победы по улице Шопокова собрались «неизвестные лица в количестве 40-50 человек с лозунгами и плакатами для участия в марше в честь Международного женского дня».

В связи с тем, что правоохранительные органы и мэрия Бишкека не были уведомлены о намечающемся митинге, тотчас же в Свердловском УВД прошло оперативное совещание.

В нем участвовали начальник УВД Свердловского района Ашым Тагаев, три его заместителя — Джапаров, Байгазиев и Исмаилов, а также замначальника Совета безопасности УВД Тилебаев.

Милиционеры утверждают, что из-за того, что они не знали о марше и не обеспечили общественный порядок на нем, «произошла стычка между участниками митинга». Протоколом оперативного совещания было принято решение принудительно «прекратить митинг».

Провокаторы pic.twitter.com/ltrUP3CU85 — Kloop (@kloopnews) March 8, 2020 Надападавшие на женщин спокойно хотят возле милиционеров. А потом задержат женщин.

По версии сотрудников Свердловского УВД, примерно в 12 часов они потребовали у участников мирного марша покинуть площадь «Победы». Однако они «проигнорировали» эти требования и «продолжили провоцировать в агрессивной форме, дестабилизируя обстановку, тем самым усугубив свои незаконные действия». Тогда, для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, участников марша увезли в здание Свердловского УВД.

В качестве доказательств агрессивного поведения активисток, милиционеры представили суду видеозаписи, где якобы запечатлено, как участники марша оскорбляли сотрудников УВД и сорвали с них погоны.

Райсуд решил удовлетворить ходатайство УВД в полной мере. Городской суд также оставил в силе это решение.

С решением суда можно ознакомиться здесь.

Как выглядели нападавшие. Милиционер в кадре тоже есть — нет, он не задержал агрессоров. Зато были задержаны пострадавшие. Фото: Александра Титова

Обжалование решения

Участница мирного марша 8 марта Мира Токушева 20 июля обжаловала решение Свердловского суда. Ранее комиссия Свердловского УВД оштрафовала ее на три тысячи сомов за неповиновение требованиям сотрудника правоохранительных органов во время митинга.

Токушева в своей апелляции указала, что по статье 10 закона «О мирных собраниях» организаторы мирных митингов не должны уведомлять органы власти о предстоящих собраниях.

Также она представила нормы, по которым видеозаписи милиционеров не могут считаться законными, а судебное решение быть основанным на них.

В отношении жалоб милиционеров на агрессию и применение сил со стороны участников, Токушева указала на то, что ни один такой факт не был зарегистрирован в ЕРПП, как «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «массовые беспорядки».

«Именно взгляды и убеждения участников мирного собрания вызвали агрессивную реакцию со стороны руководства УВД Свердловского района. В связи с этим было принято прекратить собрание силой», — пишет Токушева в своей жалобе.

Милиция задерживает Риту Карасартову, только пришедшую на площадь. Фото: Александра Титова

Кроме этого Токушева обратилась в ГКНБ с просьбой привлечь милиционеров по статье 197 Уголовного кодекса — «Воспрепятствование проведению мирного собрания или участию в нем». Она считает, что сотрудники Свердловского УВД нарушили ее конституционные права, остановив мирный митинг и не допустив ее к судебному разбирательству по нему.

Бишкекский горсуд оставил в силе решение райсуда о признании законными действий милиционеров на митинге 8 марта. С решением можно ознакомиться здесь.

В суде интересы Токушевой представляет адвокат ОФ «Кылым Шамы» Агзам Душенилиев. Он сообщил «Клоопу», что обжаловал решение Бишкекского горсуда, обратившись в Верховный суд. По его словам, если высшая инстанция узаконит действия сотрудников Свердловского УВД, то дело закроют, а заявление участницы на милиционеров в ГКНБ потеряет свою силу.

Задержание пострадавших. Одной из них уже в милиции порвут паспорт. Фото: Александра Титова

Марш 8 марта и насилие в отношении участниц

8 марта 2020 года в Бишкеке должен был пройти марш за права женщин — власти пытались его запретить, хотя, согласно Конституции, не имели на это права. В результате власти ограничили проведение мирных собраний и они могли проходит только в Свердловском районе.

Обоснование для запрета и последующего ограничения территории для мирных собраний было следующим — опасение заражения коронавирусом, хотя на тот момент в стране не было зафиксировано ни одного заражения.

Организаторки марша заблаговременное предупреждали власти о его проведении и решили начать шествие с площади Победы в 11:00. Но марш так и не начался, потому мужчины в масках и ак калпаках напали на участниц, разорвали транспаранты и плакаты.

Милиция не стала противодействовать нападавшим, хотя по обе стороны от площади находились правоохранители, которые за всем наблюдали. Сами участницы марша ни на кого не нападали, что зафиксировано на многочисленных видео различных изданий.

Одна из организаторок марша Гулайым Айылчы перед нападением обращалась за помощью к ходившим вокруг площади начальнику Свердловского УВД Ашыму Тагаеву и замглавы ГУВД Бишкека Эрлану Атантаеву, так как увидела незнакомцев в масках, Но те отказались принимать меры и сказали, что просто гуляют у площади (в полном обмундировании).

В итоге милиция задержала не атакующих, а пострадавших — в Свердловское УВД доставили около 70 человек. После трех часов пребывания в милиции, большую часть участниц марша выпустили без предъявления обвинений.

Марша нет - насилие есть pic.twitter.com/CXAq6Mnil1 — Kloop (@kloopnews) March 8, 2020

Организаторки марша — 7 человек — провели в РОВД больше времени. Некоторых из них оштрафовали за «неповиновение» сотрудникам милиции. В их числе находится и Мира Токушева, которая обжаловала решение суда.

Позже активистки пытались обжаловать наказание в виде штрафа, но Свердловский райсуд оставил его в силе.

Также милиция сообщила, что также были задержаны и оштрафованы пять провокаторов из числа националистического объединения «Кырк Чоро», хотя на участников митинга напали более 30 человек.

После разгона мирного марша ООН и ОБСЕ призвали кыргызские власти защищать права женщин и создать площадку для диалога. А правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать действия сотрудников милиции 8 марта, обвинив их в том, что они не защитили участников мирного митинга от нападавших провокаторов.