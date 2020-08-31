Республиканский штаб сообщил об окончании ремонта в Баткенской инфекционной больнице. Раньше это была поликлиника, но ее здание сделали подходящим для инфекционной больницы на 90 пациентов.

«В здании созданы все необходимые условия и в ближайшее время больница будет оснащена мебелью», — сообщает штаб.

Раньше здание выглядело так:

Преобразование здания ЦСМ в больницу начали в начале августа и обещали завершить ремонт в течение месяца. На реконструкцию здания выделили более 12 миллионов сомов.

Ранее, 28 июля, премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал, что правительство переоборудует муниципальные здания в инфекционные больницы, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19.