Добуш сатып алуу!!!! Нарын району. Чет Нура айыл окмотуКарагылачы достор – «Биримдик» партиясынын талапкери Улан… Publicerat av Патриот Кыргыз Söndag 30 augusti 2020

В соцсетях распространяется видео, где глава Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынского района Азамат Мусурканов просит местных жителей поддержать кандидата Улана Бакасова от партии «Биримдик» на предстоящих парламентских выборах.

«Вы же знаете Улана Бакасова — жителя нашего Ак-Кулун. Парень 1984 года рождения. Многие из вас наверняка слышали о том, что он сделал. Он сам сделал тот футбольный стадион в Нарыне […] Он говорит: “Если я буду разговаривать с властью, то ничего не смогу сделать для вас. Поддержите все, в будущем еще будем работать, я закончу дело”. Потом мы поговорили, поторговались и Улан сказал: “Принесу 500 тысяч сомов наличными”. Я ему сказал, что купим комбайн, он на это ответил, что принесет 500 тысяч сомов наличными», — говорит Мусурканов.

Мусурканов призвал жителей дать ответ в течении двух дней. Также он отметил, что нужно набрать не менее 300 голосов. Затем он заметил автора видео и попросил его остановить съемку.

Представитель Бакасова, бывший пресс-секретарь мэрии города Нарын Майрамбек Омурбаев, опроверг озвученную на видео информацию.

«Во-первых, Улан Бакасов не житель села, название которого упоминается на видео — он житель города Нарын. Во-вторых, эта информация не соответствует действительности. Будет правильным назвать это очернением. Ни один из тех, кто показан и записан на видео, не имеет отношения к Улану Бакасову», — сказал Омурбаев.

На момент публикации материала нам не удалось получить комментарий от Мусурканова, ЦИК и УВД Нарынской области.

Частный предприниматель Улан Бакасов шестой в списке партии «Биримдик». Он стал узнаваемым во время пандемии: бизнесмен раздавал гумпомощь жителям города Нарын. Кроме этого, он передал Нарынской областной больнице 30 кислородных концентраторов и девять реанимобилей.

«Биримдик» называют «провластной» партией. На сегодняшний день в списке кандидатов партии числится брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков, вице-спикер Аида Касымалиева, вице-премьер-министр Аида Исмаилова, министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров. Также на предстоящих выборах от партии собираются участвовать ряд депутатов, бизнесмены и госслужащие.