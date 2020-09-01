Мэрия города Бишкек сообщила, что с 1 сентября городской общественный транспорт будет работать полный рабочий день. Теперь все маршрутки, автобусы и троллейбусы перестанут уходить на санитарный перерыв с 11:00 до 14:00.

«Усилим контроль за мойкой, дезинфекцией салонов автобусов, троллейбусов и бусов», — обещают в бишкекской мэрии.

20 августа мэрия Бишкека «для обеспечения экономической стабильности» сняла ограничение на работу общественного транспорта по выходным и праздничным дням. Но тогда оставался в силе санитарный перерыв для дезинфекции салонов автотранспорта.

Тогда кроме работы городских маршруток и автобусов продлилась деятельность точек общественного питания. Им можно работать с 7:00 утра до 00:00 часов ночи, а доставлять еду без ограничения во времени.

Также были сняты временные ограничения на посещение парков и площадей и запрет на прокат велосипедов.

При этом деятельность тойкана, увеселительных заведений — ночных клубов, баров, караоке, кальянных, кинотеатров, интернет-клубов и детских игровых площадок все еще под запретом.

Мэрия сообщала, что ограничительные меры будут действовать до «улучшения эпидситуации в Бишкеке».

Это не первое облегчение ограничительных мер, которые были введены еще 10 мая 2020 года сразу после снятия режима чрезвычайного положения.

В целях «укрепления здоровья» горожан мэрия разрешила с 10 августа работать спортплощадкам на открытом воздухе. А 7 августа были убраны все 12 санитарно-карантинные посты при въезде и выезде из Бишкека.

Ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели в июле после ухудшения ситуации в городе. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

На 1 сентября минздрав зафиксировал в Кыргызстане 43 958 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Кыргызстане выписали из больниц с выздоровлением 38 649 человек.

Всего за время пандемии зафиксировано 1 060 летальных исходов от коронавируса. Такие данные предоставил минздрав после пересмотра летальных исходов, связанных от осложнений COVID-19. Это выяснилось после изучения смертей всех пациентов, у которых выявили коронавирус.