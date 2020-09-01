Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 1 сентября провел очередное заседание Совета безопасности. Оно было посвящено подготовке к парламентским выборам, которые пройдут 4 октября.

Перед президентом, как главой Совбеза отчитались премьер-министр Кубатбек Боронов, председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

«Клооп» приводит основные тезисы, озвученные Жээнбековым на заседании Совбеза.

Массовая регистрация по форме №2

Президент сказал, что наслышан о том, что некоторые партии содействуют массовой перерегистрации избирателей на другие участки по форме № 2 «для увеличения своего электората».

«Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но, государственные и правоохранительные органы, местные власти, не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам. На подобные заявления и сообщения надо реагировать оперативно. В случае подтверждения необходимо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией», — сказал глава государства.

Президент считает, что подготовка к выборному процессу проведена «на должном уровне», и страна готовы провести парламентские выборы «открыто» и «демократично».

Кроме того, президент обратился к избирателям, отметив, что судьба парламента зависит от их воли и разумного выбора.

«Ваше мудрое и осмотрительное решение напрямую повлияет на будущее нашей страны. Призываю наших граждан не продавать свои голоса. Право выбирать партии, баллотирующиеся в парламент, остается за избирателями. Я уверен, что наш народ с большой ответственностью воспользуется этой исторической возможностью», — сказал Жээнбеков.

Призыв к честным выборам

Жээнбеков призвал все политпартии и кандидатов в депутаты «строго придерживаться закона» во время предвыборной агитации.

«Действия политических сил не должны наносить ущерб общественно-политической стабильности страны. Мы не должны забывать, что никому не позволено ставить под угрозу общественную безопасность и разделять народ Кыргызстана ради собственных амбиций», — сказал глава государства.

Президент предложил партиям бороться за голоса избирателей не через распространение компромата и «грязные» технологии, а опираясь на конкурентоспособность своих программ.

Он добавил, что при нарушениях закона и подкупе голосов будут приняты соответствующие меры.

«Призываю политические партии, их сторонников и команды воздерживаться от противоправных действий во время избирательной кампании. […] Еще раз напоминая своим соотечественникам о том, что интересы страны — превыше всего, призываю всех к политической ответственности и зрелости», — сказал он.

Президент передал ЦИК под личный контроль все вопросы, связанные с выборами нардепов, а правительство должно обеспечить эпидбезопасность в день выборов.

«Нужно уметь проигрывать»

Глава государства отметил, что в любой борьбе бывают проигравшие, и посоветовал с достоинством принять результаты выборов и не провоцировать людей на незаконные действия.

«Нужно уметь проигрывать. Необходимо избавляться от старых методов, когда проигравшие выводили на улицы своих сторонников. Не нужно вовлекать граждан в грязные политические игры. Потому что такие явления отбросят любую страну назад. Наша страна не исключение. […] Мы обязаны провести выборы, не нарушая спокойной жизни граждан и мира в стране. Хочу еще раз напомнить, что политическим силам не позволено разделять людей, нарушать мир в обществе и права граждан», — подчеркнул Жээнбеков.

Выборы в парламент должны пройти 4 октября. Сейчас в стране нет партии, которую бы можно было назвать явным лидером. При этом уже началась жесткая борьба провластной партии «Биримдик», от которой идет на выборы брат президента Асылбек Жээнбеков, с партией «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых.