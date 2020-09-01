В соцсетях и мессенджере WhatsApp распространилась запись телефонного разговора о том, что партия «Мекеним Кыргызстан» «готовится подкупать голоса избирателей».

В аудио, которое распространяется в WhatsApp, можно услышать человека по имени Аттокур, который спрашивает у женщины по имени Тамара про партию «Мекеним Кыргызстан». Аттокур говорит, что он из села Комсомол и у него есть «синий паспорт» (скорее всего, имеется в виду биометрическая ID-карта голубого цвета — примечание редакции).

Аттокур поинтересовался у Тамары дадут ли ему денег, если он привезет еще ребят. Женщина в ответ объяснила, какой паспорт потребуется и рассказала сколько денег дадут.

«Принесешь мне свой новый паспорт с чипом. Я зарегистрирую себе, а завтра отправлю, а послезавтра твой паспорт вернется с деньгами и раздам. Но надо так, 4 октября я тебя заберу [с ребятами] в город в бусике. После того как проголосуете, снова получите по тысяче сомов. В итоге голос одного человека будет стоить 2 тысячи сомов», — объясняет женщина на аудио.

Также женщина на аудио сообщает, что собранные паспорта временно регистрируются в Первомайском районе Бишкека.

«Я собираю паспорта, отправляю с подписью о том, сколько паспортов, они встречают их, временно регистрируют в Первомайском районе. После снова мне высылают, получив их, отдаю ваши [деньги]», — говорит она.

*В Кыргызстане избиратели могут поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно лично подать заявление в участковый избирком. По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть региональный барьер в 0,7 % избирателей.

Также женщина напоминает, что поездка в Бишкек и обратно будет бесплатной. По ее словам, таковые расходы оплачивают Матраимовы:

— Вообще знаешь Матр… Матраимовых, вот он спонсирует это, деньги дает он. То ли Ибраев Матраим, да язык заплетается от его имени.

— Райым-миллион что ли?

— Да, Райым-миллион, он. Вот так.

В телефонном разговоре человек по имени Аттокур говорит, что он из села Комсомол. Также упоминается название села Дон-Алыш — эти села находятся в Нарынской области Кочкорского района. Можно предположить, что разговор произошел между двумя жителями Нарына.

Все должны проверить правоохранители

Элнура Алканова, которая идет на выборы от партии «Мекеним Кыргызстан», сообщила «Клоопу», что сообщения, распространяемые в соцсетях, должны быть тщательно расследованы со стороны правоохранительных органов.

По ее словам, партия не может утверждать, «что это кто-то специально делает против нее».

«Мы не проверяли и не можем это проверить. Нам неизвестно как и в каких случаях упоминается название партии “Мекеним Кыргызстан”. Мы бы хотели попросить правоохранительные органы проверить, на каких основаниях появляются такие сообщения и видеоматериалы. Они должны проверить и поставить точку. Чтобы что-то говорить нам нужны результаты проверки», — сказала она.

Созданная при ЦИК рабочая группа по рассмотрению жалоб сообщила «Клоопу», что МВД будет расследовать случай, который возможно произошел в Кочкоре. В эту рабочую группу входят представители Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ и ЦИКа.

«Они рассмотрят случаи нарушения закона, которые произошли в преддверии выборов. Материал рассмотрят, изучат и отправят в соответствующий орган, который будет заниматься расследованием», — сообщили в рабочей группе.

«Клоопу» не удалось связаться с МВД и милицией Нарынской области, чтобы получить комментарий.

«Мекеним Кыргызстан» и сбор паспортов

Это не первый случай, когда сообщается, что партия «Мекеним Кыргызстан» пытается подкупить голоса избирателей. Журналистка Зулайка Эркимбаева написала в фейсбуке, что квартальный требует у ее родителей проголосовать за «Мекеним Кыргызстан».

По ее словам, мама обратилась к квартальному, чтобы получить справки для школы, но тот выдал только один документ. Вторую справку он обещал отдать только когда родители принесут паспорта, чтобы отдать голос за «Мекеним Кыргызстан».

Пользователь фейсбука Бакай Кулов написал, что «Мекеним Кыргызстаны» раздает по 5 тыс сомов тем, кто приносит паспорта. Однако позже он удалил свой пост.

«Сегодня по дороге встретил старого друга. Попросил подбросить до банка, по дороге разговорились и друг сказал, что если отнесешь 10 паспортов, то “Мекеним Кыргызстан” даст 5000 сомов. Сам зашел и убедился! Это разве правильно?» — задался он вопросом.

Элнура Алканова в интерью «Клоопу» заверила, что партия не делала ничего противозаконного.

«Партия поддерживает прозрачные и справедливые выборы. Если будут одинаковые условия, будет соблюдена законность, если голоса не будут подкупаться и административные ресурс не будет использоваться, то на выборах у нас есть шанс выиграть», — сказала она.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным в стране кланом Матраимовых. От нее на выборы идет действующий депутат Искендер Матраимов. Один из братьев Матраимовых — Райымбек — стал фигурантом серии журналистских расследований «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка» о выводе $700 млн из Кыргызстана.